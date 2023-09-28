食藥署：雞蛋不強制標效期

為解缺蛋荒，政府自國外專案進口雞蛋，引發諸多爭議，但食藥署仍強調，雞蛋不論是否裝在盒內均屬「散裝」，不會強制業者標示效期與產地。董氏基金會食品營養中心主任許惠玉表示，雞蛋標示亂象凸顯食藥署在食品標示方面的沉痾，政府應該通盤檢討，所有蛋品都應標示產地國，才能確保消費者知的權益。

食藥署副署長林金富表示，依「食品安全衛生管理法施行細則」，不論是否使用盒裝，因生鮮雞蛋外盒可以隨時打開、更換內容物，放在盒內只是方便拿取，故皆稱為「散裝蛋」，目前依法並未規定要標註「雞蛋原產地」。食藥署與農業部共同輔導業者，不論散裝、盒裝，均要標示原產地，但並無強制規定，也未訂有罰則。

此外，食藥署推動試辦八大通路業者販售茶葉蛋等「實質轉型」散裝蛋食品，應標示「雞蛋原產國」。除連鎖通路業者外，雜貨店、路邊小吃攤是否也納入標示對象？衛福部長薛瑞元表示，試辦計畫仍以「大通路商」為主，台灣販售茶葉蛋的小攤商眾多，目前不會要求標示原產地，不希望「擾民到這種程度」，目前以呼籲性質為主，不會強制要求。

許惠玉指出，這次事件也讓民眾瞭解「實質轉型」的荒謬，為何經過加工，就可以洗產地，國外進口雞蛋變成台產；食安政策應該長長久久，但擁有雙重國籍的茶葉蛋標示，有如笑話，希望標示能夠更精準，讓民眾能看得懂。 超商茶葉蛋怎麼標示 製表／元氣中心、生活文教中心

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