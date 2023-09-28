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新聞眼／農業部、食藥署 就是進口蛋風暴推手

聯合報／ 記者林琮恩胡瑞玲
進口蛋風波爆發迄今已超過一個月，農業部對於相關資料都還是說不清、講不明。 本報資料照片
進口蛋風波爆發迄今已超過一個月，農業部對於相關資料都還是說不清、講不明。 本報資料照片

進口蛋風波爆發迄今已經超過一個月，食品主管機關食藥署到昨天居然還在重彈「所有生鮮雞蛋屬於散裝蛋，無須強制標示產地、效期」的老調。至於已釀成「一屍三命」的農業部，對立委質疑一顆國外蛋成本，加上空運、物流報關費用等共十八元，農業部卻給廿六至卅二元補助，農業部依舊含糊其辭，罩上黑布。無疑地，這兩個單位就是進口蛋風暴的推手。

本土雞蛋從母雞下蛋到上了消費者餐桌時間很短，當然無須強制標示產地及效期。但鬧蛋荒後，進口雞蛋光海運送時間就要數月，加上之後還脫離冷鏈洗選、上架，保存條件早已丕變。食藥署卻還是將進口蛋視為像市場裡的青菜或是乾貨等散裝產品，仍是堅持「散裝蛋無須標示產地，也不強制業者標示效期」，這叫人如何信服。

更矛盾的是，高雄市政府以效期「標示不實」違反食安法重罰台農董事長涂萬財，如果照食藥署的說法，雞蛋不用標示產地、效期，有何開罰依據？

衛福部不斷強調，進口蛋安全無虞，引發民怨之後，卻又無預警地啟動試辦計畫，要求超商賣場等八大通路平台試辦六個月「標示茶葉蛋原產地」。但在媒體追問下，食藥署官員坦言，茶葉蛋「產地」仍可標示國產。

想不到茶葉蛋也可保有「雙重國籍」，消費者只想知道雞蛋來自哪裡，這真有那麼難處理嗎？

作為國內最高食安主管機關，食藥署對食安政策推託再三，大玩文字遊戲，以專業術語打模糊仗，只提醒民眾買了雞蛋就應快快吃完，卻無意修改標示規定，說白了就是不想「多事」，增加業務，只想墨守成規。

至於負責進口雞蛋的農業部，更是早已實質轉型成「農業布」，到現在，農業部對於進口雞蛋相關資料都還是說不清、講不明，只會動不動就扣上質疑者「抹黑」、「假訊息」的大帽子。

民進黨政府以為農業部前部長陳吉仲下台就能為進口蛋風暴止血，但依照食藥署與農業部這種怠惰的官僚心態，以及遮掩閃爍的作法，這把火還有得燒。

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