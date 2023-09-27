食藥署：買到品質不佳雞蛋 快撥1919食安專線

食藥署今晚提醒，民眾如果買到品質不佳蛋品，可撥打食安專線1919或向縣市衛生局檢舉，另外也呼籲切勿以身試法，若故意散播食安假訊息，造成損害公眾或他人者，將面臨刑責。

進口蛋爭議延燒，網路上流傳一張疑似臭雞蛋照片，被發現後網友立刻刪文；行政院長陳建仁昨天表示，這是假消息，希望民眾一定要提高警覺，不要被欺騙。

衛生福利部長薛瑞元今天上午列席立法院衛環委員會進行專題報告並備質詢，他會前受訪時強調，稽查至今沒有發現類似情形，應該由買到的人舉證並非假消息，光看網路流傳照片無從判斷真偽。

衛福部食品藥物管理署晚間發布簡訊，提醒民眾如果購買到品質不佳蛋品，可撥打食安專線1919或向衛生局檢舉；故意散播食安假訊息，足生損害於公眾或他人者，會有刑事責任。

此外，食藥署副署長林金富告訴中央社記者，食藥署啟動加強市售雞蛋稽查專案，9月14日至26日期間，共抽查3293件外觀及標示，均符合規定；另針對動物用藥殘留抽驗80件，其中56件合格、24件仍在檢驗中。

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