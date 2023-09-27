影／威脅Lin bay好油是她？高市觀光局長高閔琳喊冤報警
農業粉專「Lin bay好油」版主林裕紘因批評進口蛋問題，疑遭人威脅家人生命安，26日深夜他PO出被威脅的信件內容，令人意想不到的是，寄件者竟是「高雄市觀光局長高閔琳」，對此高閔琳否認，也指深夜發現此文後已報警處理。
林裕紘公開被威脅的電子郵件，內容寫著「我在屏東市棒球路X號附近裝了定時炸彈，下午3點會爆炸」、「不出7天，你的孩子就會沒命，不出15天，你的父親，母親也會相機（相繼）喪命，好好陪陪它（他）們吧，給吃點好的喝點好的吧，這就是你的報應」，並附上手槍、子彈及刀的照片。
由於這篇電郵寫著「高雄觀光局長高閔琳」，高閔琳今早主動發布訊息表示，她的姓名「高閔琳」遭到不明人士惡意冒用、栽贓寄發威脅恐嚇信件，昨夜已經報警。
高閔琳表示，「lin bay 好 油」發佈的臉書文章，所檢附的信箱截圖當中，有發不明人士惡意冒用她名義、試圖栽贓；她嚴正澄清，「非我本人所為」。
高閔琳表示，台灣是民主國家，人民言論自由當受憲法保障。但所有逾越法律與道德底線，透過造謠、栽贓、抹黑等惡質手段進行惡意攻擊、騷擾，或惡意冒用他人名義栽贓寄發恐嚇信件、試圖製造社會對立與動盪紛亂的一切不法惡質行為。須受譴責，她希望檢警儘速查明事實真相，抓出真凶。
▪ 聯合報最新民調／區域立委、政黨票 國民黨均領先
▪ 聯合報最新民調／選民厭倦一黨獨大 對施政成果不埋單
▪ 聯合報最新民調／學者：未來國會可能三黨不過半
▪ 聯合報最新民調／綠委：沒有危機意識 必遭遇危機
▪ 不斷更新／2024立委大選！看選區範圍、各政黨提名名單
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言