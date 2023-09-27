影／威脅Lin bay好油是她？高市觀光局長高閔琳喊冤報警

農業粉專「Lin bay好油」版主林裕紘因批評進口蛋問題，疑遭人威脅家人生命安，26日深夜他PO出被威脅的信件內容，令人意想不到的是，寄件者竟是「高雄市觀光局長高閔琳」，對此高閔琳否認，也指深夜發現此文後已報警處理。

林裕紘公開被威脅的電子郵件，內容寫著「我在屏東市棒球路X號附近裝了定時炸彈，下午3點會爆炸」、「不出7天，你的孩子就會沒命，不出15天，你的父親，母親也會相機（相繼）喪命，好好陪陪它（他）們吧，給吃點好的喝點好的吧，這就是你的報應」，並附上手槍、子彈及刀的照片。

由於這篇電郵寫著「高雄觀光局長高閔琳」，高閔琳今早主動發布訊息表示，她的姓名「高閔琳」遭到不明人士惡意冒用、栽贓寄發威脅恐嚇信件，昨夜已經報警。

高閔琳表示，「lin bay 好 油」發佈的臉書文章，所檢附的信箱截圖當中，有發不明人士惡意冒用她名義、試圖栽贓；她嚴正澄清，「非我本人所為」。

高閔琳表示，台灣是民主國家，人民言論自由當受憲法保障。但所有逾越法律與道德底線，透過造謠、栽贓、抹黑等惡質手段進行惡意攻擊、騷擾，或惡意冒用他人名義栽贓寄發恐嚇信件、試圖製造社會對立與動盪紛亂的一切不法惡質行為。須受譴責，她希望檢警儘速查明事實真相，抓出真凶。 高市觀光局長高閔琳檢附林裕綋臉書截圖，指自己帳號被冒用，成了威脅者，已經報警。圖／高閔琳提供

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