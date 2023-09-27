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農業部：打禽流感疫苗 陸蛋無法進口

聯合報／ 記者林縉明屈彥辰／台北報導
農業部代理部長陳駿季（左）昨在立法院答詢，被質疑「為何不進口大陸雞蛋？」，表示因為中國大陸有打禽流感疫苗。記者曾吉松／攝影
農業部代理部長陳駿季（左）昨在立法院答詢，被質疑「為何不進口大陸雞蛋？」，表示因為中國大陸有打禽流感疫苗。記者曾吉松／攝影

進口雞蛋爭議延燒，外界質疑為什麼不從中國進口雞蛋，反而遠從巴西進口蛋。農業部代理部長陳駿季昨表示，根據ＷＴＯ指引，中國的雞要打禽流感疫苗，沒打禽流感疫苗的台灣完全無法進口。

陳駿季說，巴西蛋近兩年出口到六十五個國家，代表有一定品質，且巴西進口蛋從運輸、出關到台灣都有冷鏈的條件下，不要把巴西蛋汙名化。

行政院長陳建仁昨赴立法院施政報告及備詢。立委游毓蘭指出開放大陸雞蛋進口，她曾質詢農業部前部長陳吉仲，陳以大陸為禽流感地區為由否決；但她認為，只要是符合安全衛生標準，不應還分成「抗中保台」蛋。

陳駿季表示，從其他國家進口雞蛋有相關檢疫規範，特別是台灣沒有打禽流感疫苗，根據ＷＴＯ相關指引，中國雞有打禽流感疫苗，台灣完全無法進口；台灣選擇進口雞蛋的十二個國家，都沒有打禽流感疫苗。

防檢署說，經過禽流感防疫專家小組討論結果，考量使用禽流感疫苗雖然可以降低雞隻死亡、症狀及排毒，但無法避免雞隻感染禽流感，部分雞隻會有病毒存在卻無臨床症狀，反而增加其他禽種感染發病風險，也容易產生禽流感病毒變異。

雞蛋 農業部

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