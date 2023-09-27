陳建仁：「Linbay 好油」恐嚇案 目標3個月破案

臉書粉專「Linbay 好油」板主林裕紘及其家人近期遭不明人士威脅，經查發現網路位址及電話皆來自海外。行政院長陳建仁昨赴立法院備詢，在國民黨立委曾銘宗的追問下，給出目標三個月破案的承諾。

曾銘宗質詢，網軍恐嚇「好油」板主和其家人，連板主家裡地址都有，外界質疑政府機關介入，請問何時破案？陳建仁表示，據他後來了解，網路位址在墨西哥，電話在委內瑞拉，破案不容易，他會盡最大努力，以三個月破案為目標。

數位發展部長唐鳳則表示，當事人已經報案，這是刑事局的工作，如果警政署需要技術資源，數位部都會提供幫助。法務部長蔡清祥說，桃園市刑大已經報請桃園地檢署，檢察官正在指揮偵辦當中。

國民黨台北市立委參選人張斯綱說，網路恐嚇、汙蔑，披露家人個資層出不窮，但民眾報案，相關單位多以網址在國外無法追查而中斷，這樣的追查方式蒼白無力，根本無法保護網友的安全，期待相關單位能多作為。

國民黨政策基金會副執行長凌濤昨在國民黨中央黨部的記者會上表示，民進黨總統參選人賴清德四年前高呼要蔡英文總統停止網軍攻擊，己所不欲，勿施於人，呼籲賴要求網軍別再攻擊「好油」，還給台灣網路言論自由與安全。

民眾黨立法院黨團昨天到監察院舉發農業部，要求查明：第一，農業部在專案進口雞蛋政策中的職責和專業缺失，未即時調控國內雞蛋產銷資訊及調節產銷；第二，農業部在過期或偽標食品被查獲後，未能及時下架回收；第三，農業部在標示爭議中的不作為，是否刻意隱瞞或有行政疏失，也應釐清政府食安管理上橫向協調及溝通的不足，是否相互推託或掩護，別再讓民眾蒙受食安風險。