查「混蛋」 新北蛋廠3交保

新北地檢署偵辦福商勝蛋品公司將進口蛋與國產蛋混合，並將原產地標示為「台灣」，涉嫌違反食品安全衛生管理法，前天搜索該公司及高姓女負責人住處，查扣相關進銷貨帳冊等物證，並通知高女及張姓廠長、員工及會計等五人到案。檢方訊問後認為張姓廠長及張姓、呂姓員工犯罪嫌疑重大，各以十萬元、五萬元、六萬元交保，另兩人請回。

追查進口蛋，除雄檢和新北檢已有搜索行動之外，台中地檢署前天也傳農業部承辦人員，以證人身分訊問當初委託台中金寶蛋品科技、新德貿食品二間廠商加工蛋過程、數量，釐清廠商主觀上有無偽造文書犯意。之前業者喊冤表示，將進口蛋與國產蛋蛋液標示為台灣是農業部的指示，對此農業部與中央畜產會則承認因對「實質轉型」認知錯誤，並多次向社會道歉。

桃園市政府發現替中央畜產會代工製作殺菌液蛋「仲毅農產品公司」將進口蛋與本土液蛋混和加工，後又發現「維仕捷食品有限公司」隱匿進口七萬多顆巴西蛋，還將過期蛋更改效期延後一個月；桃園地檢署十八日分「他」案調查，朝「商品虛偽標記」等罪偵辦，目前尚未展開傳喚廠商到案調查。

台北地檢署偵辦也尚無進度，日前民代及參選人提告農業部及畜產會，案件偵查中。

新北地檢署表示，福商勝蛋品有限公司明知依食品安全衛生管理法規定，食品販賣不得有假冒之情事，竟涉嫌將其透過中央畜產會自土耳其、巴西及美國等國輸入之蛋品，加工製成蛋液後，虛偽標示「原產地」為「台灣」，將外國生產的雞蛋假冒為台灣生產，出貨銷售予烘焙及團膳業者，影響國人健康及消費者權益。

新北檢打擊民生犯罪專組檢察官雷金書，前天指揮法務部調查局新北市調查處至福商勝位於新莊的營業處所進行搜索，同時也搜索負責人高女住處，查扣相關進銷貨帳冊等物證。檢察官訊後認張姓廠長、生產部張姓主管、品管部呂姓主管涉嫌共同違反食安法第十五條第一項第七款，並觸犯同法第四十九條第一項之食品假冒、刑法第二五五條商品虛偽標記等罪嫌，犯罪嫌疑重大，分別以十萬到五萬元不等交保，高女和以證人身分到案的張姓會計請回。