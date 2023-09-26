雄檢搜索台農、信興蛋品 涂萬財30萬元交保

南部蛋商涂萬財所屬台農與信興蛋品涉嫌規避調查、標示不實，還有四二五萬顆進口蛋流向不明，高雄市衛生局除開出六張罰單處以一一三○萬元罰鍰，也依詐欺等罪嫌將涂等人送辦；高雄地檢署昨指揮高雄市調處搜索約談信興蛋品負責人涂萬財及其擔任台農負責人的媳婦黃鈺善，今天凌晨依詐欺、偽造文書等罪嫌，命涂、黃各以卅萬、十萬交保。

北市也開罰畜產會3萬

主責進口蛋調度、委請國內業者洗選、加工或代工使用的畜產會，昨天也因未完整提交進口蛋流向資料，遭台北市衛生局依食安法開罰三萬元。儘管北市府強調，若拒絕提供資料將可按次開罰，不過民代批評，罰三萬實在太少了。

台農、信興兩公司設址高雄市鹽埕區新樂街，台農負責人為涂萬財媳婦，信興另在屏東九如設有洗選工廠。

涂萬財本月十三日接受本報專訪，指農業部找他幫忙才首度接下進口蛋洗選，還說自己「不是壞蛋也不做『混』蛋事」，但不到兩周，雄檢昨即赴台農蛋品搜索雞蛋流向及進銷存資料，員工士氣低落不願受訪。記者昨天多次致電涂萬財，手機都關機。

高雄市衛生局昨舉行記者會指出，比對農業部提供資料及六度約談涂萬財及涂的媳婦，兩家公司進口蛋品來自巴西、泰國、澳洲、美國、菲律賓、土耳其六國，三至九月共向中央畜產會買斷八二八點九萬顆蛋，包括有殼蛋五○二點八萬顆，及提供信興蛋品公司加工用途蛋三二六點一萬顆。

高市：425萬顆蛋流向不明

衛生局指出，台農、信興蛋品無法提供完整進銷與報廢蛋品單據，蛋品流向不明數量高達四二五萬顆，因拒不提供進銷單據並堅不吐實，甚有以次級品代替良品疑慮，加上先前規避調查等違法事證，依違反食安法對台農、信興裁罰。

高雄市衛生局自九月十四日對台農開出第一張卅萬元罰單起，短短十天，台農已挨罰四次，金額分別是卅萬、五十萬、二百萬及四百萬元；信興則被開罰兩次，金額分別是五十萬元、四百萬元，累計涂萬財所屬公司被罰一一三○萬元。

至於涂喊冤說不知進口蛋有效期限，農業部也未告知，才依國產蛋標示方式以洗選日標示為製造日，有效期限為一個月。高雄市衛生局說，進口蛋的外箱都有「極明顯」的有效期限，標示洗選進口蛋的有效期限，最晚不能超過來源國的有效期限，中央規定得很清楚也解釋過。