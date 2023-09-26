「是不是台灣蛋？」傳統市場買氣升

進口蛋食安爭議連環爆，衝擊國人信心，紛紛轉買國產蛋，傳統市場買氣上升，僅管尚未重演之前的「搶蛋之亂」，但婆媽購買前，幾乎都會問「是不是台灣蛋？」，蛋商間也開始「調蛋」，每籃廿台斤國產雞蛋，重新站上一千元至一一○○元。

農業部代理部長陳駿季表示，專案進口主要彌補國產蛋生產量不足及用蛋缺口，目前國內生產量足以維持供應，也會用庫存滾動調節，蛋價部分，尊重市場機制。

國產蛋產地價、批發價昨起雙雙調漲，包括新北、桃園等蛋行零售價都跟進，全國最大雞蛋產地的彰化縣，紅殼蛋市價每台斤更從五十八元漲到六十五元。

新北市蛋類加工派送業職業工會理事長王景鴻說，有消費者一口氣購買多盒，其實根本沒吃這麼多，他嘆這是台灣人的習性，就像當年的衛生紙搶購風潮。

湳興市場管委會長黃永志說，搶蛋風潮蠢蠢欲動，主因是消費者擔心超市的洗選蛋會是進口蛋，傳統市場的裸裝蛋比較新鮮，是最大誘因。

芳苑鄉林姓蛋農表示，每籃廿台斤雞蛋產地出貨價約九○○元，有些蛋商為了搶貨調蛋，每籃喊到一千元至一一○○元，紅心紅殼蛋「調蛋」喊到每籃一二○○元，不過每籃雞蛋合理利潤七五○至八○○元，能維持平穩蛋價最好，不樂見忽高忽低。