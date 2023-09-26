北市批畜產會拒供資料 限期提供完整進口蛋資訊

進口蛋爭議愈演愈烈，北市府衛生局要求中央畜產會提交完整進口蛋流向資料，不料至今收到的資料，包括進口數量、國別、倉儲地點等，都是已公開資訊，其餘資料全都拒絕提供。北市府衛生局昨依違反食安法，開罰三萬元，並限期畜產會收文四天內提供完整進口蛋品資訊。

再拒絕提供 將連續開罰

若加上第一次因倉儲資料登錄不完整與還有沒有保產品責任險的罰鍰有十六萬，北市府已開罰畜產會兩次，累計開罰十九萬元。衛生局表示，畜產會若再拒絕提供，將連續開罰，最高可處三百萬元罰鍰。

對此，記者昨致電畜產會副執行長王旭昌，未接電話，不知其回應；農業部代理部長陳駿季則說，由於北市府要求的是「所有不同國家來源的雞蛋流向資料」，相信畜產會一定會全力配合。

北市衛生局表示，要求畜產會提供今年三月起專案進口雞蛋的業者名稱（含上、下游及加工品項）、進銷存資料、輸入許可通知書、進口報單、各倉儲地點及數量（含逾期蛋品）、委託代工業者名稱及聯絡資訊、產品出貨品項、產品出貨情況、各倉儲地點及數量（含逾期蛋品）委託代工產品標示樣態等資訊。

不過北市府衛生局副局長李碧慧表示，市府前後稽查畜產會三次、約談一次，畜產會在九月十九、廿二日，函文兩次，卻僅提供巴西蛋品流向及其他國別的專案進口雞蛋進口貿易商、進口數量、進口國別及各倉儲地點及數量等。

李碧慧強調，目前缺少的資料仍相當多，包括下游業者名單、除了巴西蛋還有其他國別的雞蛋也要交代，以及進口蛋的加工品項、產銷資料、委託哪些業者代工、代工了哪些品項、出貨狀況、總庫存量有多少、儲存地點和產品如何標示，這些都沒提供，因此依違反食安法開罰三萬元。

李碧慧表示，畜產會收文四天內，若再不提供缺少的資料，將連續裁罰，依照裁罰基準，下次將處六萬至十二萬元，最高可開罰到三百萬元。

除了畜產會遭北市府開罰以外，台農、信興也爆發進口蛋風波，國民黨高雄市黨部三度到高雄地檢署告發台農、農業部、畜產會等單位涉嫌詐欺、瀆職，將與衛生局移送部分合併偵辦。

賴清德：坦然面對監督

高雄市衛生局副局長王小星說，台農與信興蛋品疑有以次充好的詐術、效期標示涉虛偽標記獲取利益的嫌疑，已於本月十三日依違反食安法及刑法妨害農工商、詐欺等罪嫌移送高雄地檢署偵辦，衛生局會全力配合檢調調查。

民進黨總統參選人賴清德昨至東海大學演講時，有學生提到「進口蛋廠商牟利」議題。賴清德表示，購買過程中，因農業部沒有相關經驗，採購過程若有出現問題，就要坦然面對監督與檢討，目前檢調單位已在調查，若有違法要依法辦理，沒有違法也要讓事實公諸於社會，目前看來似乎也沒有足夠證據提到產生食安問題。他強調，社會沒有認為對外採購雞蛋政策是錯的。