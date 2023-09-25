【重磅快評】高市府對台農下重手 因涂董只配合一半？

本周雞蛋產地價及批發價各漲兩元，雙雙重回今年新高點，民進黨政府無力解決蛋荒，中央畜產會甚至拿不出北市府要求的進口蛋完整流向資料，農業部代理部長陳駿季學閣揆陳建仁打起棉花戰術，直說「配合」二字，被高市衛生局開罰1130萬元的台農、信興董座涂萬財應該多學著點。

台北市長蔣萬安追查進口蛋流向展現強勢作為，日前要求中央畜產會提出進口蛋完整流向資料，23日再命補正，但畜產會虛與委蛇，稱需向農業部與律師討論才行，北市府已確定開罰3至300萬元罰款，如果畜產會仍未提供，將持續開罰。

北市府對畜產會開罰，並且嚴正聲明，如果畜產會未提供資料，還會繼續開罰。坦白說，這是史無前例 ，對畜產會及農業部的顏面極為難堪，不過，農業部代理部長陳駿季卻不以為忤，他身段極軟地代畜產會發言，表示一定會全力配合。

陳駿季並表示，北市府要求所有標錯的巴西蛋要全面下架，目前所有的巴西蛋已完全下架，同時畜產會也回報相關巴西蛋的資料給北市府；但由於北市府要求的是「所有不同國家來源的雞蛋流向資料」，畜產會一定全力配合，如果北市府查到更多錯標或流出等事，相信畜產會應會本於任務跟職責全力來配合。

陳駿季才代理部長沒幾天，但學得倒是挺快的，他不再說「巴西蛋有沒有塗蠟，不用太糾結」之類的幹話，看到陳建仁在立法院施展棉花戰術奏功，陳駿季想必領略甚多，以致於面對北市府的強攻，陳駿季滿口配合，事情則全推給畜產會，彷彿一切都不干農業部的事。看來，畜產會原先聲稱需向農業部與律師討論才行，根本就是多餘的。

陳駿季的對照組則是台農及信興蛋品董座涂萬財了，他因爆料農業部要他拍道歉影片擔下來，還要他出面挺超思，並說巴西蛋沒有全部塗臘，簡直成了民進黨的公敵，以致於高市衛生局對他窮追不捨，被視為極有針對性。儘管陳建仁否認，但在這麼多家出事的蛋品廠商中，就數涂萬財最慘，這也是不爭的事實。

高市衛生局言之鑿鑿，指台農與信興蛋品規避調查、標示不實等，且有425萬顆進口蛋流向不明，疑有以次級品冒充良品情況，全案依詐欺等罪移送高雄地檢署偵辦。如果涂萬財真有流向不明、次級品冒充良品情況，被移送法辦也是咎由自取，但是標示不實的部分，恐有商榷餘地。

根據高市衛生局的說法是，涂萬財日前喊冤指其不知進口蛋有效日才錯標，但進口蛋外箱都有「極明顯」的有效期限，有效期限最晚不能超過來源國的有效期限，這部分規定得很清楚。但涂的說法是他曾請示過食藥署某組長，說這樣標沒問題，衛生局有沒有去釐清這一部分？還是這一切的過錯，就是要涂一個人全部擔下來，誰叫他前面只配合一半，後面又不配合了？