雄檢兵分2路搜索 查扣台農、信興蛋品證物

高雄市衛生局告發台農、信興蛋品，高雄地檢署今天發動搜索，同時至2家業者位於高雄鹽埕區辦公室和屏東洗選廠查扣證物，試圖釐清進口蛋流向。

據了解，檢方今天兵分2路至台農蛋品位於鹽埕區辦公室，以及信興蛋品屏東洗選廠搜索。現場查扣帳冊、進出貨單據等資料，將隨同高雄市衛生局日前所提供給檢方的資料，追查台農、信興蛋品目前流向不明的425萬顆進口蛋流向。

因目前仍在偵查階段，檢方面對媒體詢問三緘其口，僅透露今天已持搜索票至台農蛋品位於鹽埕區的辦公室搜索，查扣相關資料，但扣得多少資料目前仍須釐清。

衛生局今天上午表示，調查過程中6度約談2業者負責人，信興蛋品負責人涂萬財在調查期間曾因出國，無法到場；過程中涂萬財也曾授權給台農蛋品負責人，也是他的媳婦黃姓女子赴衛生局說明。

衛生局表示，台農、信興蛋品公司拒不提供進銷單據並堅不吐實，經釐清信興及台農蛋品公司向畜產會以買斷828.9萬顆後，疑有以次充好的詐術、效期標示涉虛偽標記獲取利益之嫌，依刑法第255條及339條於9月13日移請高雄地檢署偵辦。

經農業部提供資料協助稽查，衛生局多日比對台農、信興蛋品公司進口蛋品（巴西、泰國、澳洲、美國、菲律賓、土耳其），自3月至9月計有殼蛋502.8萬顆及提供信興蛋品公司加工用途蛋326.1萬顆，共828.9萬顆由2公司向中央畜產會買斷。

衛生局表示，以一般業界從運送到洗選合理損耗約15%至20%估算，至少應有663萬顆洗選蛋出廠，扣除台農供貨某大型通路商數量238萬顆（核有單據）落差極大。但信興蛋品公司和台農蛋品公司無法提供完整進銷與報廢單據，蛋品流向不明數量高達425萬顆。