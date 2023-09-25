高市衛生局告發台農、信興 425萬顆蛋流向不明

台農、信興蛋品因拒不提供進銷單據，高市衛生局昨天各罰400萬元。衛生局今天表示，已告發2業者，目前有3點未釐清，包括以次充好、加工用途蛋與425萬顆蛋流向不明。

衛生局今天上午召開記者會說明裁處情形，副局長王小星表示，目前衛生局掌握到中央有配送828.9萬顆進口蛋至信興蛋品，進入洗選程序後，由台農蛋品擔任盤商，出貨至國內大型通路，目前掌握到的出貨數為238萬顆。

王小星說，根據2家業者自述，828.9萬顆（原有326.1萬顆應作為加工用途蛋）全部作為洗選蛋，業者無法明確說明原本應作加工用途蛋的流向，疑點未釐清。

王小星也點出另外2疑點，包括扣無耗損率後有663萬顆蛋，但根據特定通路所提供資料，目前出貨數為238萬顆，目前有425萬顆蛋流向不明，疑有轉賣其他業者可能，或者在洗選後將次級品另行銷售。

王小星指出，經多次約談、裁罰，2家業者仍無法提供完整單據交代相關流向，衛生局以刑法第255條虛偽標示及刑法339條詐欺等告發信興、台農蛋品。

王小星接受媒體聯訪時，被問及2業者目前所提供單據為何。王小星指出，連特定通路的238萬顆蛋的出貨資料都不是信興、台農蛋品所提供，而是衛生局協請通路業者提供。經多次約訪信興與台農負責人皆無法在時效內提供單據資料。

根據衛生局統計，台農蛋品自13日起，因未依限提供交易單據、標示不實、未建立交易單據等原因，被罰新台幣30萬、50萬、200萬及400萬元，共罰680萬元；信興蛋品則自19日起遭罰50萬、400萬元，此案累計已開罰1130萬元。