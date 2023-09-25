快訊

杭州亞運開幕「煙火好壯觀」 民眾趕到現場全看傻：怎麼空蕩蕩

浪浪遭霸凌跳河求生！落水後3鱷魚盯上包圍 下秒1動作竟救了牠

調解開庭結束！ 王力宏：盼讓我能見到生命中最重要的人

高市衛生局告發台農、信興 425萬顆蛋流向不明

中央社／ 高雄25日電

台農、信興蛋品因拒不提供進銷單據，高市衛生局昨天各罰400萬元。衛生局今天表示，已告發2業者，目前有3點未釐清，包括以次充好、加工用途蛋與425萬顆蛋流向不明。

衛生局今天上午召開記者會說明裁處情形，副局長王小星表示，目前衛生局掌握到中央有配送828.9萬顆進口蛋至信興蛋品，進入洗選程序後，由台農蛋品擔任盤商，出貨至國內大型通路，目前掌握到的出貨數為238萬顆。

王小星說，根據2家業者自述，828.9萬顆（原有326.1萬顆應作為加工用途蛋）全部作為洗選蛋，業者無法明確說明原本應作加工用途蛋的流向，疑點未釐清。

王小星也點出另外2疑點，包括扣無耗損率後有663萬顆蛋，但根據特定通路所提供資料，目前出貨數為238萬顆，目前有425萬顆蛋流向不明，疑有轉賣其他業者可能，或者在洗選後將次級品另行銷售。

王小星指出，經多次約談、裁罰，2家業者仍無法提供完整單據交代相關流向，衛生局以刑法第255條虛偽標示及刑法339條詐欺等告發信興、台農蛋品。

王小星接受媒體聯訪時，被問及2業者目前所提供單據為何。王小星指出，連特定通路的238萬顆蛋的出貨資料都不是信興、台農蛋品所提供，而是衛生局協請通路業者提供。經多次約訪信興與台農負責人皆無法在時效內提供單據資料。

根據衛生局統計，台農蛋品自13日起，因未依限提供交易單據、標示不實、未建立交易單據等原因，被罰新台幣30萬、50萬、200萬及400萬元，共罰680萬元；信興蛋品則自19日起遭罰50萬、400萬元，此案累計已開罰1130萬元。

雞蛋 農業部

延伸閱讀

影／台農董座喊冤吞1130萬元罰單 高市府：進口蛋有效期還標示不實

影／進六國蛋！被罰330萬元後 台農董座再吞下高市府800萬元罰單

表心跡？勤億蛋品遭爆賣進口蛋 觀光工廠牆上竟貼這報導

巴西蛋流向揭曉！這龍頭才稱全國產竟是最大買家 游淑慧一看數量傻眼

相關新聞

進口蛋完整流向未補正衛生局持續開罰 農業部代理部長回應了

台北市長蔣萬安日前要求中央畜產會23日補正進口蛋完整流向資料，但畜產會稱需向農業部與律師討論，北市府確定開罰3至300萬...

還有事？高市府重罰1130萬後 網再PO台農「綠」雞蛋

高市府重罰台農與其關係企業信興蛋品1130萬元後，有網友PO出9/18在全聯買了台農盒裝蛋，敲破一顆蛋，發現蛋白是綠色的...

高雄KK政線痛批政府進口蛋品失控 演成蛋價上漲悲劇

國民黨高雄市KK政線立委參選人鍾易仲、李眉蓁日前質疑「還有更多蛋在海上等著進來」，獲農業部證實到年底還有96萬多顆將專案...

蛋價今漲 陳駿季：尊重市場機制 至於是否進口中國蛋無規畫

專案進口雞蛋爭議，民眾搶購本土雞蛋，國內蛋價今天起調漲2元，產地價及批發價漲至每台斤45.5元及55元，重回歷史新高。農...

雞蛋飆新高 張善政：市府查蛋價異常變動

全台雞蛋上漲2元，蛋價飆今年新高，桃園雞蛋供應量及有無變相漲價情形？對此，桃園市長張善政今天上午表示，市府農業局和法務局...

影／台農董座喊冤吞1130萬元罰單 高市府：進口蛋有效期還標示不實

高雄市府追查台農與信興蛋品進口蛋流向，十天內以兩公司規避調查、標示不實等，開出六張、金額共1130萬元罰單，對台農與信興...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦