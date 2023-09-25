農業粉專板主遭恐嚇 賴清德未回應

揭發巴西進口蛋爭議的農業粉專「Lin bay好油」板主林裕紘前天表示，自己及家人遭網友人身攻擊與恐嚇。民眾黨立委陳琬惠昨天說，副總統賴清德曾痛斥惡質網軍出征文化，如今賴成為民進黨主席與總統參選人，為何噤聲不語？賴清德應站出來表達態度。賴清德競選辦公室與民進黨中央，昨天都未回應林裕紘遭恐嚇的話題。

陳琬惠指出，四年前，民進黨總統初選期間，賴清德曾經痛斥惡質網軍、側翼出征抹黑的文化；四年後，網軍側翼出征抹黑的文化卻更加肆無忌憚，賴清德手握黨機器與行政權作為後盾，難道完全忘記自己當初遭受的委屈？否則，為何對於「Lin bay好油」所受的威脅，完全噤聲不語？她除要求賴清德站出來表達態度，也要求警政單位追出威脅者，還給人民一個能夠說真話的安全環境。

「Lin bay好油」板主林裕紘遭網友恐嚇，警方追查涉案臉書帳號冒用一名四歲女童姓名，大頭貼照中男子身分不明，發文ＩＰ在墨西哥，以薩爾瓦多手機門號註冊帳號，不排除境內犯嫌用ＩＰ跳板及外國門號隱藏身分，請求相關國家協助調查。

刑事局透過國際刑警組織請求墨西哥、薩爾瓦多協查；桃園地檢署表示，前天主動分案，由重大刑案專組檢察官指揮偵辦。林接到警方聯繫，暫不報案，警方加強他住處安全維護。