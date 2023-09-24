民眾聞「蛋」色變？產地標示恐有問題 消基會：主管機關須加強抽查

「政府要確定廠商的標示正確，消費者才有選擇的權利！」消基會副董事長徐則鈺24日受訪時強調，政府需要解決標示不實的問題，才能讓民眾安心選蛋。國民黨立委王鴻薇受訪時也說，政府要更積極掌握進口蛋流向，並要停止船期超過20天以上的國家進口雞蛋，民眾才會對食安重拾信心。

民眾聞蛋色變！

近來巴西進口雞蛋爭議難平，且各地屢傳發現庫存巴西雞蛋，許多縣市紛紛禁止營養午餐使用加工蛋液，對此，行政院長陳建仁與農業部代理部長陳駿季22日在立法院的專案報告前，都先向外界致歉，並表示，既有庫存專案進口殼蛋不再釋出上架，未來若再專案進口殼蛋，將在出口國洗選包裝、全程冷鏈運輸到國內市場上架。

陳建仁指出，每批進口蛋從進倉、洗選、加工流向，均定期彙整調度數量及洗選業者名單，提供衛生單位稽查，針對專案進口雞蛋洗選場與加工廠，農業部及衛福部也會持續聯合輔導及稽查，確保民眾吃得安心。但王鴻薇受訪時質疑，行政院雖已進行專案報告，但進口蛋的流向還是沒有交代清楚。

蛋船期太長別進口

王鴻薇強調，雖然政府保證之前的進口蛋不會再上架，但之前也有傳出標示不實的問題。另外，進口商超思的疑點還是很多，農業部至今也沒有公開遴選廠商標準，前農業部長陳吉仲當時被媒體追問「進口實績」的部分，至今也還是沒有交代清楚。

王鴻薇也提到，專案進口雞蛋將會延續到明年6月，但許多民眾都擔心如這次巴西蛋船期過長，保存期限卻有4個月的狀況，因此希望政府進口船期20天以內國家的雞蛋，讓民眾更安心。

加強抽查雞蛋標示

被問到政府應該如何確保民眾持用雞蛋的安全，徐則鈺受訪時指出，本來想要呼籲消費者需認清產地標示，選購台灣本地的雞蛋，但如今來看，連標示都可能有問題，主管機關必須加強抽查，並規定雞蛋廠商不能再將國外進口的雞蛋標示成台灣生產，讓消費者有基本的選擇權。

【更多精采內容，詳見 】