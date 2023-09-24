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不分藍綠 多名民代曾遇恐嚇

聯合報／ 記者屈彥辰／台北報導
國民黨立委王鴻薇自爆也遭恐嚇。本報資料照片
國民黨立委王鴻薇自爆也遭恐嚇。本報資料照片

臉書粉專「Lin bay好油」版主及其家人遭不明人士威脅，國民黨立委王鴻薇昨自曝七月底時，遭不明人士以槍枝照片恐嚇，問她能吃幾顆子彈。政壇中，這類被不明人士威脅的事件並非罕見，且不分政黨色彩，各黨幾乎都有人曾被恐嚇。

二○二○年，國民黨立委林為洲、孔文吉兩人揭發總統府前秘書長蘇嘉全外甥涉弊案，隨即接到不明人士電話，恐嚇他們二人「要吃土豆（子彈）還是芭樂（手榴彈）？」

二○二一年，時代力量立委陳椒華在立法院質詢，提到這段時間因連續揭發不法砂石業者，違法、侵占國有地等情事，被恐嚇「走路要走左邊」，時任內政部長徐國勇當場表示將相關資料給他，一定嚴辦；歷經「小燈泡案」的時代力量立委王婉諭亦曾被網友，以「還有兩個可以砍拿去做燈籠」言論威脅。

去年二月，國民黨立委李貴敏收到署名「何歡喜團隊」的恐嚇信，控國民黨阻擋港人來台，該信夾附二張香港冥紙，信中內容宣稱「逆我者死」。前總統馬英九辦公室亦收到該信。

去年十二月，王鴻薇參與台北市三選區立委補選，不明人士致電恐嚇，「再弄黑道，我們可能會開槍喔」。

今年七月，民進黨立委林淑芬在臉書上自爆，其服務處接獲某外送平台訂單，要求到一個置物櫃取槍，並前往林淑芬蘆洲服務處「清空子彈」。

此外，今年九月大直民宅塌陷事件發生後，民進黨台北市議員陳怡君稱，她的車停在大直房屋倒塌現場附近的停車格內，宣傳車照片被吐新鮮檳榔汁。她回到現場被黑衣人跟蹤，也有某位地方人士對她「很不滿意」。

雞蛋 農業部

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