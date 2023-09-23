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「假冒國產」液蛋廠未提供產製流向 中市府重罰50萬元

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市食安處會同中檢及食藥署人員查核蛋品來源流向。圖／台中市食安處提供
台中市食安處會同中檢及食藥署人員查核蛋品來源流向。圖／台中市食安處提供

台中市政府今公布，市府追查金寶蛋品科技公司液蛋加工廠涉進口蛋假冒國產案，食安處9月20日發文要求金寶蛋品提供蛋製品產製及流向資料，但至昨天仍未提供相關資料，市府今依法重罰50萬元，全案已移地檢署偵辦，市府密切配合檢方偵辦。金寶蛋品科技公司未接電話。

衛生局食安處說明，金寶蛋品科技公司自行進口雞蛋的相關資料，經派稽查人員在9月18日至21日進行四次稽查，截至昨日為止，仍無法提供完整的產品流向與產地標示證明，審酌公司文件管理及應負起的社會企業責任，今依違反食安法第41條第1項第2款及第47條第12款規定，裁罰該公司50萬元。

食安處強調，截自昨日為止，稽查行動「假日、夜間也不停歇！」共稽查了220家業者。食品安全需要全民共同維護，食品業者更應自律負責，為追查食安不法，依法必須提供原料或產品的來源及數量、作業、品保、販賣對象、金額、其他佐證資料、證明或紀錄，也提醒其他業者注意並遵守食安法相關規定。

食安處說明，目前縣市間也持續互助，並加強情資交流，雖然問題蛋品的流向等相關情資仍不夠透明，但是台中市政府主動稽查及密切配合台中地檢署偵辦的腳步絲毫沒有停歇，持續共同釐清把關，減少市民對於進口蛋及其製品的食安疑慮。

台中市食安處加強查核蛋品來源及流向。圖／台中市食安處提供
台中市食安處加強查核蛋品來源及流向。圖／台中市食安處提供
台中市食安處加強稽查蛋品標示。圖／台中市食安處提供
台中市食安處加強稽查蛋品標示。圖／台中市食安處提供

雞蛋 農業部

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