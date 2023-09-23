「假冒國產」液蛋廠未提供產製流向 中市府重罰50萬元

台中市政府今公布，市府追查金寶蛋品科技公司液蛋加工廠涉進口蛋假冒國產案，食安處9月20日發文要求金寶蛋品提供蛋製品產製及流向資料，但至昨天仍未提供相關資料，市府今依法重罰50萬元，全案已移地檢署偵辦，市府密切配合檢方偵辦。金寶蛋品科技公司未接電話。

衛生局食安處說明，金寶蛋品科技公司自行進口雞蛋的相關資料，經派稽查人員在9月18日至21日進行四次稽查，截至昨日為止，仍無法提供完整的產品流向與產地標示證明，審酌公司文件管理及應負起的社會企業責任，今依違反食安法第41條第1項第2款及第47條第12款規定，裁罰該公司50萬元。

食安處強調，截自昨日為止，稽查行動「假日、夜間也不停歇！」共稽查了220家業者。食品安全需要全民共同維護，食品業者更應自律負責，為追查食安不法，依法必須提供原料或產品的來源及數量、作業、品保、販賣對象、金額、其他佐證資料、證明或紀錄，也提醒其他業者注意並遵守食安法相關規定。