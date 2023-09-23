家人遭威脅「好油」痛哭宣布停更 黃國昌：拜託立委認真一點

農業粉專「Lin bay好油」版主林裕紘昨晚在前立委黃國昌YouTube頻道的節目「國昌直播SP」痛哭，他在節目尾聲時透露，「以前我也被人身恐嚇過，但這次已經到我的家人」，這次真的已經影響到，「這次真的已經影響到，我很希望我勇敢，但是我必須保護我的家人」，決定停更粉團。

林裕紘昨晚參加前立委黃國昌的YouTube兩小時直播節目，討論昨天立法院的進口雞蛋專案報告內容；到節目最後，黃國昌問及這段時間林裕紘針貶時事、糾錯政府所受到的壓力，林裕紘此時情緒崩潰落淚。

林裕紘表示，他在批評政府的時候當然會受到非常多壓迫，以前他也被人身恐嚇過，「但這次已經到我的家人，甚至還有人傳訊息透露我老婆的名字，我住哪裡、還有我家人的資料」。

「其實我也很想一直很勇敢，但是我畢竟是一個父親」，林裕紘說，謝謝大家的支持，但是他必須保護他的家人，所以接下來他的粉絲團停止更新。「因為這次真的已經影響到，我很希望我勇敢，但是我必須保護我的家人，謝謝大家」。

黃國昌安慰他，「辛苦了」，連同昨晚的直播節目，這是兩人第二次見面，之前拜訪時請教問題，當時沒有感受林裕紘面臨這麼大的壓力。很感謝林裕紘過去這段時間為了消費者、為了台灣，做了一些努力，他沒有什麼立場要求林裕紘勇敢下去、衝下去。

黃國昌說，接下來立法院開議，他要特別拜託立法委員認真一點，接下來農業部要怎麼善了、怎麼照顧食品安全，未來不要發生相同的事情，這是有監督權力的立委必須要做的。不是林裕紘份內工作該承受的事情，卻承受這麼多壓力，希望好好沉澱一下，照顧好家人。