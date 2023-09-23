維持安全庫存量 年底前每月進口上百萬顆蛋

進口蛋爭議不休，究竟還有多少進口雞蛋等著進來，成為各界關注焦點之一。農業部表示，為了維持基本的雞蛋安全庫存量，因應秋冬可能出現的禽流感疫情，專案進口雞蛋須維持一定的數量，到年底前，每月約進口一六○至一八○萬顆。至於九月尚未入關的進口蛋，則有九十六萬餘顆。

對此，台中養雞協會理事長陳佑澈表示，建立庫存必須做「活水」，也就是一直進來，也要一直出去，如果沒有流動，過期風險自然就高。

農業部表示，為了維持最低水位的安全庫存，專案進口部分規畫到年底前，每個月約進口一六○萬至一八○萬顆，並視國內產量，滾動調整進口量。九月尚未入關的進口蛋約九十六萬多顆，其中澳洲約占三分之二，泰國約占三分之一，後續仍須經報關及檢疫等完備相關程序。

陳佑澈表示，台灣兩千三百萬人，若每人一天吃一顆蛋，一天需兩千三百萬顆雞蛋，但這並非安全庫存量。所謂的安全庫存水位，是要算從國外下訂單到雞蛋到貨的時間，以及現階段的缺口有多大。

陳佑澈舉例，如果採取空運的流程，從下單到到港過程是七天，一天的缺口是五百萬顆雞蛋，那安全庫存的水位，就是三千五百萬顆蛋。建立庫存必須做「活水」，也就是一直進來、一直出去，依照批次買進，再依照有效期限釋出。