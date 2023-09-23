快訊

明揚大火4消防員「爆炸被震飛」3殉職1失蹤 6員工失聯

聽新聞
test
0:00 / 0:00

勤億：巴西蛋製成液蛋 全庫存

聯合報／ 記者陳俊智鄭國樑魯永明楊正海／連線報導
勤億蛋品發出聲明，收購巴西蛋品（已全數製成冷凍液蛋）均儲存在庫，做為公司內部對於日後採購全球蛋源的前期品質測試，業者強調「並未挪作他用」。記者魯永明／翻攝
勤億蛋品發出聲明，收購巴西蛋品（已全數製成冷凍液蛋）均儲存在庫，做為公司內部對於日後採購全球蛋源的前期品質測試，業者強調「並未挪作他用」。記者魯永明／翻攝

市售蛋品大廠勤億蛋品進口國外蛋品，遭北市議員游淑慧質疑流向不明且無產地標示，勤億昨發聲明表示，因國內三至五月雞蛋供應不足，配合農業部政策向國外進口雞蛋，包裝皆清楚標示產地，至於收購巴西蛋品已全數製成冷凍液蛋均儲存在庫，主要做為公司內部對於日後採購全球蛋源的前期品質測試，強調「並未挪作他用」。

但游淑慧在臉書表示，對不起「我真心不相信」幾百萬顆蛋買來放、買來測試」。她說，她揭露國內知名廠商勤億蛋品是巴西蛋第一名大買家，陸續買了多達六百萬顆巴西蛋，但同時卻在官網聲稱雞蛋來源百分百是國產蛋。結果勤億的處理方式，不是說明，而是晚上偷偷下架這篇聲明。

她並說，昨天這個聲明太不符合常理，勤億蛋品六月購入了八十三萬多顆巴西蛋，七月購入三百四十八萬多顆，八月購入了一百零一萬多顆，九月購入六十七萬多顆。如果是做前期品質測試為何要月月購？還購入這麼大量？不少網友也前往勤億的Google評論下留言質疑。

勤億蛋品的加工廠位於嘉義，嘉義市衛生局長廖育瑋表示，經稽查勤億從菲律賓、土耳其、美國和泰國進口兩百二十八萬顆蛋，全做成洗選蛋售出，另為農業部代工一百七十多萬顆巴西蛋做成液蛋，及向農業部買進七百九十萬顆巴西、土耳其進口蛋做成調味液蛋，目前調味液蛋都凍存未流進市面，總計勤億從三月至今，共購入一千一百六十多萬顆進口蛋。

勤億昨晚再發聲明說，所有蛋品經標準洗選作業後，出貨至國內各通路，包裝皆清楚標示來源國家，並符合食安法規。

雞蛋 農業部 液蛋 游淑慧

延伸閱讀

遭質疑出售進口蛋未標示產地 勤億再發聲明：清楚標示來源國家

勤億買幾百萬顆蛋做前期品質測試？游淑慧：真心不相信

勤億蛋品進口蛋風波！嘉市衛生局調查分3批進貨 剩這批液蛋庫存

游淑慧踢爆進600萬巴西蛋後…勤億100％國產聲明疑消失

相關新聞

進口蛋爭議 陳揆2度致歉 提五大「精進」作為

進口雞蛋爭議延燒，行政院長陳建仁昨赴立法院專案報告，兩度向國人致歉，並宣布既有庫存專案進口殼蛋不再釋出上架；陳揆表示，專...

「進口蛋有鋒頭文燦搶 有責任文燦閃」 藍委批鄭文燦有權無責

進口蛋爭議連環爆，農業部前部長陳吉仲、畜產會前董事長林聰賢去職下台。行政院長陳建仁昨在立法院表示，官員如果有做錯事，也要...

新聞眼／陳揆遲來的道歉、神隱副院長 蛋蛋危機難解

進口蛋爭議，主責的農業部前部長陳吉仲日前「閃辭」，昨天獨留行政院長陳建仁力擋在野黨質詢砲火，雖然陳建仁姿態放低向國人道歉...

要業者改標 衛福部不罰農業部

台中兩家液蛋廠業者依農業部指示將進口蛋產地標示為台灣，卻被地方衛生局裁罰。衛福部長薛瑞元昨表示，將針對標示不實的廠商開罰...

維持安全庫存量 年底前每月進口上百萬顆蛋

進口蛋爭議不休，究竟還有多少進口雞蛋等著進來，成為各界關注焦點之一。農業部表示，為了維持基本的雞蛋安全庫存量，因應秋冬可...

勤億：巴西蛋製成液蛋 全庫存

市售蛋品大廠勤億蛋品進口國外蛋品，遭北市議員游淑慧質疑流向不明且無產地標示，勤億昨發聲明表示，因國內三至五月雞蛋供應不足...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦