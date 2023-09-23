勤億：巴西蛋製成液蛋 全庫存

市售蛋品大廠勤億蛋品進口國外蛋品，遭北市議員游淑慧質疑流向不明且無產地標示，勤億昨發聲明表示，因國內三至五月雞蛋供應不足，配合農業部政策向國外進口雞蛋，包裝皆清楚標示產地，至於收購巴西蛋品已全數製成冷凍液蛋均儲存在庫，主要做為公司內部對於日後採購全球蛋源的前期品質測試，強調「並未挪作他用」。

但游淑慧在臉書表示，對不起「我真心不相信」幾百萬顆蛋買來放、買來測試」。她說，她揭露國內知名廠商勤億蛋品是巴西蛋第一名大買家，陸續買了多達六百萬顆巴西蛋，但同時卻在官網聲稱雞蛋來源百分百是國產蛋。結果勤億的處理方式，不是說明，而是晚上偷偷下架這篇聲明。

她並說，昨天這個聲明太不符合常理，勤億蛋品六月購入了八十三萬多顆巴西蛋，七月購入三百四十八萬多顆，八月購入了一百零一萬多顆，九月購入六十七萬多顆。如果是做前期品質測試為何要月月購？還購入這麼大量？不少網友也前往勤億的Google評論下留言質疑。

勤億蛋品的加工廠位於嘉義，嘉義市衛生局長廖育瑋表示，經稽查勤億從菲律賓、土耳其、美國和泰國進口兩百二十八萬顆蛋，全做成洗選蛋售出，另為農業部代工一百七十多萬顆巴西蛋做成液蛋，及向農業部買進七百九十萬顆巴西、土耳其進口蛋做成調味液蛋，目前調味液蛋都凍存未流進市面，總計勤億從三月至今，共購入一千一百六十多萬顆進口蛋。

勤億昨晚再發聲明說，所有蛋品經標準洗選作業後，出貨至國內各通路，包裝皆清楚標示來源國家，並符合食安法規。