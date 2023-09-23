要業者改標 衛福部不罰農業部

台中兩家液蛋廠業者依農業部指示將進口蛋產地標示為台灣，卻被地方衛生局裁罰。衛福部長薛瑞元昨表示，將針對標示不實的廠商開罰，農業部並不是標示單位，所以不會罰。至於相關進口蛋的司法調查，法務部長蔡清祥指出，雞蛋問題目前由五個地檢署分八案進行偵查當中。

將進口液態雞蛋標示為台灣雞蛋的業者喊冤，指此舉是依照農業部的要求，藍營則要求衛福部食藥署應該對農業部開罰。

薛瑞元表示，食藥署開罰對象是標示不實的業者，誰負責標示產地就罰誰，農業部並不是標示者，不會開罰農業部，其他內部問題由農業部自行處理。

至於檢調偵查進口蛋爭議的進度，蔡清祥表示，有關蛋的問題，法務部五個地檢署共分八個案子正在偵查，會由高檢署負責督導，統一做法跟見解。媒體詢問，檢察官是否會針對雞蛋產地標示不實開罰，蔡清祥表示，相關問題由檢察官認定，刑責部分會依法處理，涉及行政責任由主管機關負責。

國民黨立委費鴻泰質詢，進口蛋冒充成國產液蛋，台農蛋品負責人涂萬財說是農業部要求「擔下來」，行政院長陳建仁說，沒有人要涂萬財擔下來，那是涂萬財自己的說法，也沒有人欺負人，業者標示錯誤，本來就是罰業者。

農業部代理部長陳駿季表示，業者因為畜產會的錯誤告知而標台灣，會跟當地裁罰單位陳述，「我們會負責任」。