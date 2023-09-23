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畜產會資料送北市府 全抄官網

聯合報／ 記者江婉儀楊正海林佳彣林佩均曾健祐王勇超／連線報導
新北市衛生局日前稽查永成、吳記及勝翔三家蛋品業者。圖／新北衛生局提供
新北市衛生局日前稽查永成、吳記及勝翔三家蛋品業者。圖／新北衛生局提供

台北市長蔣萬安限中央畜產會在昨天下班前，把巴西蛋的完整資料及其他進口蛋的流向資料，都交給北市府。北市府表示，昨天下午四點半收到資料，因資料不全且都是農業部官網的現成公開資料，缺乏輸入許可、承銷貨資料、下游業者名單等關鍵資料，將發文請畜產會陳述意見後，該開罰就開罰。

北市府食安官李碧慧表示，先前請畜產會提供輸入許可、承銷貨資料、下游業者名單、倉儲地點與數量、委託業者加工品項等資料，但昨天提供的資料內容為各物流倉儲待銷毀及庫存量、各貿易商進口數量與國別資料，均是放在農業部官網，等於是公開資料。

食安人士更發現畜產會的資料都是手算、人工比對表格，代表平日就沒明確數據登錄機制及倉儲體系，食材可溯源的體系管理應全程自動化，流向和庫存都應即時呈現，才能確保資訊真實、準確、不可竄改，但這些重要資料，畜產會都無法即時提出。

至於多家蛋品業者銷售進口蛋或代工製作液蛋，都把產地標示台灣，涉及偽造文書及違反食安法，面臨檢方追究刑責及官方重罰處境。

新北市衛生局前天稽查永成、吳記及勝翔三家蛋品業者，三家業者自六月起曾接受中央畜產會委託代工，用巴西進口蛋製成冷凍殺菌液蛋，依農業部提供產地為「台灣」的標示樣張，貼標後全數繳回畜產會，至七月底農業部通知後，才將產地改回原產國，移由新北地檢署偵辦。

台中大雅新德貿食品公司、金寶蛋品科技公司，被台中市衛生局查獲六月起使用土耳其、巴西進口蛋製成液蛋，產地標示台灣，台中地檢署前晚傳喚金寶蛋品的劉姓業者、新德貿食品的吳姓業者，訊後均請回，全案朝偽造文書方向偵辦。

高雄市衛生局追查台農蛋品公司販售的進口蛋，發現台農蛋品從今年四月七日至九月十二日，共販售廿三萬餘盒到賣場，這批蛋的有效日期標示不實，昨依違反食安法裁罰二百萬元。

雞蛋 農業部 畜產會 液蛋 偽造文書 蔣萬安 賣場

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