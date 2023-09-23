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新聞眼／陳揆遲來的道歉、神隱副院長 蛋蛋危機難解

聯合報／ 本報記者蔡晉宇周佑政

進口蛋爭議，主責的農業部前部長陳吉仲日前「閃辭」，昨天獨留行政院長陳建仁力擋在野黨質詢砲火，雖然陳建仁姿態放低向國人道歉，但進行專案進口蛋跨部會協調的行政院副院長鄭文燦「有權無責」，不受國會監督；一場「蛋蛋危機」早已讓民怨沸騰，陳揆遲來的道歉，也難挽回民眾對政府的信任。

陳建仁昨天透露，雞蛋專案進口，年初是由鄭文燦進行跨部會協調。其實，陳揆話只說一半，鄭文燦不僅執掌進口蛋跨部會協調，更兼任行政院消保會召集人，而過去一段時間，不論進口蛋遭質疑圖利單一公司、黑箱作業，乃至標示錯誤等衍生的食安疑慮，彷彿都與鄭文燦無關，反而讓人質疑陳吉仲下台與他有關。

行政院昨天雖火速替鄭文燦「澄清」，端出議事法規與慣例表示，行政院長赴立法院進行專案報告，副院長未列席，也不能上台備詢；不過，鄭文燦在進口蛋政策中確實擔任「重要角色」，在進口蛋風暴擴大後，鄭文燦僅二度向民進黨團說明，卻不用接受在野監督，更凸顯有權無責的亂象。

進口蛋爭議，民進黨打的如意算盤是，讓陳吉仲「斷尾求生」。不過，大數據顯示，陳吉仲個人負面聲量在繼續飆高，連替陳吉仲惋惜的民進黨「大頭們」，負面聲量也都呈現爆炸成長；台灣民意基金會最新民調更指出，五成七民眾對於處理雞蛋爭議不滿意。

昨天陳建仁雖然低姿態道歉，對於進口蛋爭議卻是提出五大「精進」作為，所謂「精進」是在好的基礎上更加追求卓越，但問題是，雞蛋進口是如此嗎？

很顯然，官員行禮如儀的道歉、下台，依舊無法澆熄民怨怒火。進口蛋問題已經成為民進黨的執政危機，正值總統立委大選年，「混蛋」問題更可能成為民進黨的選戰破口。民進黨總統參選人賴清德以為可以躺著選，但如果綠營依舊不願正視問題，想蒙混過關，眼睛雪亮的選民最終也不會讓他輕騎過關。

雞蛋 農業部 鄭文燦 陳吉仲 陳建仁 食安 賴清德

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