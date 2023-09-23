進口蛋爭議 陳揆2度致歉 藍委批粉飾太平

進口雞蛋爭議延燒，行政院長陳建仁昨赴立法院專案報告，兩度向國人致歉，並宣布既有庫存專案進口殼蛋不再釋出上架；陳揆表示，專案進口雞蛋未獨厚超思公司，道歉也無政治考量，是為了過程中的錯誤瑕疵，至於教師團體呼籲校園營養午餐全面禁用液蛋，是矯枉過正、無限上綱，他不支持。

藍營籲檢調 追查法律責任

國民黨立委批評，陳揆報告粉飾太平，要求蔡英文總統、副總統賴清德也應道歉，更要追查政府行政責任，檢調也應盡快追查法律責任。而主導雞蛋進口跨部會協商的行政院副院長鄭文燦缺席立院專案報告，也引發在野黨的不滿，質疑他有權無責。

陳建仁昨率相關部會首長到立院進行「專案進口雞蛋相關事項」專案報告，他會前受訪時先公開道歉，隨即進入議場準備報告，國民黨立委群起舉牌抗議，要求「賴清德道歉、陳建仁道歉」，民進黨立委在旁護駕並喊「凍蒜」。

在朝野立委互相較勁的喊叫聲中，陳建仁站上備詢台說，在執行的過程中有不盡完善之處，造成國人紛擾，「我要在此向國人道歉」，藍委隨即結束抗議，陳揆得以順利報告。

未來進口蛋 先洗選再運輸

陳建仁提出五點精進作為，第一，既有庫存專案進口殼蛋不再釋出上架，以調度加工為主，未來若有需要專案進口殼蛋，原則上在出口國即經過洗選包裝，全程冷鏈運輸到國內市場後上架。第二，建立全國雞蛋通路冷鏈體系，輔導產銷業者建置冷藏（凍）庫即車廂等冷鏈設施設備。

第三，農業部配合食藥署，登入並定期公布每批進口蛋的進倉、洗選、加工流向，定期彙整調度數量及洗選業者名單，提供衛生單位稽查，確保過期進口蛋不會流入市場。第四，強化雞蛋業體質韌性及精進國內雞蛋產銷資訊，建立雞蛋產銷資訊平台。第五，農業部及衛福部持續聯合輔導和稽查進口蛋洗選場與加工廠。

陳揆：市售蛋九成九是國產

農業部代理部長陳駿季說明，畜產會委託加工的蛋全部回到庫存的倉庫，大約八百多公噸，標錯約有三百多公噸，但標錯的都在庫存裡並沒有釋出。陳建仁表示，市面上雞蛋百分之九十九都是國產，可安心食用。

針對進口蛋標示不實，民眾黨立委賴香伶詢問陳駿季，何時知道勤億蛋品標示百分百都是國產蛋？陳駿季說，「我們是看媒體報導才知道」。賴批評，後知後覺到這種程度，陳建仁則解釋，「那是他們自己進口的蛋」。

蛋船期逾廿天 考慮不再進

國民黨立委費鴻泰詢問，五四○二萬顆過期進口蛋，銷毀要花多少經費？陳揆說，還要再評估，但銷毀計畫後續會公開。國民黨立委王鴻薇要求停止進口船期超過廿天國家的雞蛋，陳揆說，可以考慮，進口雞蛋的量會按照需求調整，目前的來源最主要是澳洲跟泰國。