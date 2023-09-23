快訊

明揚大火4消防員「爆炸被震飛」3殉職1失蹤 6員工失聯

聽新聞
test
0:00 / 0:00

進口蛋爭議 陳揆2度致歉 藍委批粉飾太平

聯合報／ 記者周佑政程遠述屈彥辰林縉明蔡晉宇／台北報導
向國人道歉 行政院長陳建仁（中）昨天至立法院進行「農業部辦理專案進口雞蛋相關事項」專案報告，在進行報告前，國民黨立委在旁舉牌要求他向國人道歉。記者余承翰／攝影
向國人道歉 行政院長陳建仁（中）昨天至立法院進行「農業部辦理專案進口雞蛋相關事項」專案報告，在進行報告前，國民黨立委在旁舉牌要求他向國人道歉。記者余承翰／攝影

進口雞蛋爭議延燒，行政院長陳建仁昨赴立法院專案報告，兩度向國人致歉，並宣布既有庫存專案進口殼蛋不再釋出上架；陳揆表示，專案進口雞蛋未獨厚超思公司，道歉也無政治考量，是為了過程中的錯誤瑕疵，至於教師團體呼籲校園營養午餐全面禁用液蛋，是矯枉過正、無限上綱，他不支持。

藍營籲檢調 追查法律責任

國民黨立委批評，陳揆報告粉飾太平，要求蔡英文總統、副總統賴清德也應道歉，更要追查政府行政責任，檢調也應盡快追查法律責任。而主導雞蛋進口跨部會協商的行政院副院長鄭文燦缺席立院專案報告，也引發在野黨的不滿，質疑他有權無責。

陳建仁昨率相關部會首長到立院進行「專案進口雞蛋相關事項」專案報告，他會前受訪時先公開道歉，隨即進入議場準備報告，國民黨立委群起舉牌抗議，要求「賴清德道歉、陳建仁道歉」，民進黨立委在旁護駕並喊「凍蒜」。

在朝野立委互相較勁的喊叫聲中，陳建仁站上備詢台說，在執行的過程中有不盡完善之處，造成國人紛擾，「我要在此向國人道歉」，藍委隨即結束抗議，陳揆得以順利報告。

未來進口蛋 先洗選再運輸

陳建仁提出五點精進作為，第一，既有庫存專案進口殼蛋不再釋出上架，以調度加工為主，未來若有需要專案進口殼蛋，原則上在出口國即經過洗選包裝，全程冷鏈運輸到國內市場後上架。第二，建立全國雞蛋通路冷鏈體系，輔導產銷業者建置冷藏（凍）庫即車廂等冷鏈設施設備。

第三，農業部配合食藥署，登入並定期公布每批進口蛋的進倉、洗選、加工流向，定期彙整調度數量及洗選業者名單，提供衛生單位稽查，確保過期進口蛋不會流入市場。第四，強化雞蛋業體質韌性及精進國內雞蛋產銷資訊，建立雞蛋產銷資訊平台。第五，農業部及衛福部持續聯合輔導和稽查進口蛋洗選場與加工廠。

陳揆：市售蛋九成九是國產

農業部代理部長陳駿季說明，畜產會委託加工的蛋全部回到庫存的倉庫，大約八百多公噸，標錯約有三百多公噸，但標錯的都在庫存裡並沒有釋出。陳建仁表示，市面上雞蛋百分之九十九都是國產，可安心食用。

針對進口蛋標示不實，民眾黨立委賴香伶詢問陳駿季，何時知道勤億蛋品標示百分百都是國產蛋？陳駿季說，「我們是看媒體報導才知道」。賴批評，後知後覺到這種程度，陳建仁則解釋，「那是他們自己進口的蛋」。

蛋船期逾廿天 考慮不再進

國民黨立委費鴻泰詢問，五四○二萬顆過期進口蛋，銷毀要花多少經費？陳揆說，還要再評估，但銷毀計畫後續會公開。國民黨立委王鴻薇要求停止進口船期超過廿天國家的雞蛋，陳揆說，可以考慮，進口雞蛋的量會按照需求調整，目前的來源最主要是澳洲跟泰國。

雞蛋 農業部 陳建仁 陳駿季 賴清德 蔡英文 食藥署 費鴻泰 賴香伶 王鴻薇

延伸閱讀

屏東工廠爆炸釀傷亡 陳建仁致電周春米：中央全力支援

校園營養午餐是否全面禁用液蛋？陳建仁：無限上綱不支持

進口蛋風波農業部要求「擔下來」？陳建仁：沒有人要涂萬財擔

藍委問是否支持營養午餐「全面禁用液蛋」 陳建仁：矯枉過正

相關新聞

校園營養午餐是否全面禁用液蛋？陳建仁：無限上綱不支持

進口蛋爭議不斷，行政院長陳建仁今天率部會首長到立法院專案報告，朝野立委質詢都關切，是否校園營養午餐全面禁用液蛋。陳建仁表...

進口蛋風波農業部要求「擔下來」？陳建仁：沒有人要涂萬財擔

立法院今邀行政院長陳建仁等官員到國會進行進口雞蛋專案報告，國民黨立委費鴻泰質詢時詢問，5402萬顆過期進口蛋，銷毀經費要...

台農蛋品230多萬顆進口蛋效期標示不實 高市衛生局今罰200萬元

高雄市衛生局追查台農蛋品公司販售的進口蛋，發現台農蛋品從今年4月7日至9月12日，總共販售23萬333盒（230萬333...

畜產會進口蛋資料來了 北市衛生局一看傻眼：都是公開資料

進口蛋食安疑慮持續延燒，北市府食安官和衛生局昨天再次前往畜產會針對標示問題進行稽查，但畜產會現場無法提供各代工業者受託生...

新北再查3家液蛋代工廠 「這家」出貨巴西蛋177萬48顆

進口雞蛋引發食安危機，新北市衛生局接獲雲林縣衛生局情資，21日再次前往「永成蛋品」、「吳記蛋品」及「勝翔蛋品」稽查，業者...

陳建仁立法院答詢 坦言畜產會和超思簽約日期為3月26日

巴西進口雞蛋疑雲重重，立法院今天開議，多位立委都聚焦質詢相關問題。國民黨立委林德福質詢，畜產會跟超思簽約日期，行政院長陳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦