進口蛋爭議名嘴指1關鍵人物「若證實是人頭」 民進黨明年不用選了

進口蛋風波衝擊民生食安問題，名嘴李易修昨日在中天的政論節目《大新聞大爆卦》說，在陳吉仲及林聰賢雙雙下台後，超思的關鍵問題仍未解決；李易修甚至表示，如果能揪出超思的負責人秦語喬，證明她是人頭公司，「農業部也就垮了，民進黨大概明年也就不用選了」。

李易修認為，陳吉仲在處理進口蛋風波時，不斷極力維護超思，他認為，只要能揪出超思的秦語喬，證明她是人頭，便可掀翻明年總統大選的綠營選票。他甚至大膽猜測，「進口蛋風波是人為創造出來的可能性很大，只有創造一個人民缺蛋的缺口，政府才能用專案來處理，否則的話一律得招標」。

李易修早在9月初於《大新聞大爆卦》中透露，秦語喬的胞弟是涉入佳和實業前董事長翁茂鍾弊案的調查局前高層秦台生，秦台生也隨後表示，秦語喬確為胞姐，但從未涉入姐姐的蛋商事業，並嚴厲駁斥了他是「藏鏡人」的說法。

外傳秦語喬可能臥病在床，李易修則查出，超思在3月1日已辦理復業，也需要負責人親自前往國稅局簽辦，理應仍有行動能力。前立委郭正亮則在節目中接話，表示秦語喬胞弟秦台生幫她代辦，李易修則回答，基本上國稅局不能接受若是要委託，必須出示多樣文件，充分證明本人無法前往。

目前為止，超思負責人秦語喬並未公開露面，僅在5日時隔著窗戶否認有拿政府補助，對許多問題的回應也避重就輕。