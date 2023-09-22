隱匿進貨還涉標示不實 7萬多顆巴西蛋流入桃園

巴西進口蛋標示不實引發疑慮，維仕捷食品公司代工的「冠軍洗選蛋」，配送到桃園全聯超市，衛生局昨查獲，業者不僅兩度隱匿曾進貨巴西蛋七萬多顆，還涉嫌效期標示不實，其中四萬多顆僅到九月七日，卻標示為十月二日。衛生局表示，先前巴西蛋傳出「誤標效期」，全聯已先下架，將開罰維仕捷食品。

桃園市衛生局昨指出，九月十五、十九日兩度查核維仕捷食品，業者皆稱未使用進口蛋，昨天才通報八月廿五日至九月一日，曾向畜產會、新德貿食品公司進貨巴西蛋七萬八六四○顆，受委託生產冠軍洗選蛋，配送桃園市全聯各門市，已要求下架回收。

七萬多顆巴西蛋中，四萬六四九○顆來自畜產會，效期到九月七日，維仕捷食品標示十月二日，其餘三萬多顆來自新德貿，衛生局要等業者提供「進口輸入許可證」才能確認效期，但是一樣要下架回收，還將依食安法處四萬至四百萬元罰鍰。

至於兩度隱匿提供不實資料，衛生局說，維仕捷食品辯稱因為人員異動，沒注意曾進口巴西雞蛋，究竟有多少蛋已賣給消費者，仍待追查。衛生局將依食安法處三萬元以上三百萬元以下罰鍰。

另外，衛生局昨至農業部公布桃園市三家冷鏈倉儲之一逢泰物流（蘆竹倉）查核，現場有過期巴西蛋逾一八九萬顆，將由畜產會負責銷毀。另發現六批，達六一萬六三二○顆即期出庫，距效期日僅剩七天內，出貨給五縣市六家蛋品商，將發文所轄縣市衛生局持續追查製成食品合規性。