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陳駿季：進口蛋用於加工品

聯合報／ 記者劉宛琳林縉明劉懿萱／連線報導
「政府不會作假」 農業部代理部長陳駿季昨天列席民進黨立院黨團會議，面對記者詢問液蛋問題，他表示「政府不會作假」。記者潘俊宏／攝影
「政府不會作假」 農業部代理部長陳駿季昨天列席民進黨立院黨團會議，面對記者詢問液蛋問題，他表示「政府不會作假」。記者潘俊宏／攝影

進口雞蛋引發食安危機，農業部代理部長陳駿季表示，消費者現在對進口雞蛋有疑慮，農業部希望在庫存和未來進口的部分，先用於加工產品，未來若有需要專案進口殼蛋，原則上在出口國即洗選包裝，全程冷鏈。

陳駿季昨天赴行政院報告「進口雞蛋專案成效與精進作為」，陳駿季強調，「進口雞蛋在有效期限內吃的是可安心的」，但因外界認為進口蛋可能是不安全的雞蛋，消費者已經開始有疑慮了；所以，在這個時間點，農業部希望在庫存和未來進口的部分，先在加工使用。

由於這次雞蛋專案進口未能全程冷鏈、也在保存效期上引發爭議，陳駿季說，未來需要再進口雞蛋時，農業部傾向在來源廠（出口國）就洗選包裝（進口就是包裝完整的盒裝蛋），但陳也說，相對用這樣的方式進口盒蛋，價格和成本會變高。

至於整個雞蛋進口的費用，陳駿季說，目前持續在進口，而滾動倉儲會隨著國內雞蛋生產的供應穩定度做調降，例如八、九月國內供應較穩，進口的數量就約在三百萬顆，最高可能在四、五千萬顆（四月）。

雞蛋 農業部 陳駿季 庫存 食安

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