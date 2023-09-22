「混蛋」風暴擴大 5地檢署分案調查誰主導

農業部前部長陳吉仲辭呈雖於昨天生效，但進口蛋引發的「混蛋風暴」卻愈發擴大，目前台北、新北、桃園、台中、高雄五個地檢署，無論是民眾告發或檢方剪報分案，都依涉犯食安法、偽造文書等罪「五路齊發」分案調查，追查究竟是誰在混蛋。

對於農業部遭外界質疑政府帶頭要求業者改標「洗產地」，農業部昨天在兩天內三度偕同中央畜產會道歉，指當時認知有疑義，造成業者標示有誤，已展開調查，該檢討就檢討，該懲處就懲處。但在野黨質疑陳吉仲任內發生公務員讓廠商造假，對民眾重罰，農業部卻一句「督導不周」致歉了事，要求食藥署對農業部開罰。

配合指示改產地 兩業者函辦

目前將巴西、土耳其等地進口蛋，更改產地標籤為台灣出貨的情形遍布全台，最早出面喊冤的金寶蛋品科技、新德貿食品兩公司向台中市衛生局表示，是配合農業部指示更改產地標籤，代工生產冷凍殺菌液蛋產品，被台中市政府認為有假冒產地之嫌，函送中檢偵辦。

新北市則傳出有三家團膳業者，曾向進口蛋混國產蛋的福商勝加工廠進貨未殺菌液蛋，製成炒、蒸蛋作為十三間學校的營養午餐，另有二十家主要為烘焙業的食品業者向福商勝進貨，新北地檢也分案偵辦。

桃園市政府也查出，替中央畜產會代工製作殺菌液蛋的仲毅農產，同樣將進口蛋與本土液蛋混合加工，多數銷往烘焙或糕餅店，有商品虛偽標記之嫌；至於散裝籃蛋也無標示品名、產地，另涉食品安全衛生管理法，桃園地檢署剪報分案，由打擊民生犯罪專組偵辦。

國民黨立委參選人羅智強（右二）、台北市議員張斯綱（左二）、台北市議員王欣儀（左一）、國民黨智庫召集人簡榮宗（右一），昨天赴台北地檢署提告農業部前部長陳吉仲、中央畜產會前董事長林聰賢涉犯教唆業者犯罪。記者房荷庭／攝影

陳吉仲連遭告發 北檢已分案

至於台北地檢，日前已有國民黨民代和參選人，前往告發陳吉仲涉圖利超思、蛋品標示不實涉及商品虛偽標記，以及浪費兩億公帑、銷毀五千四百餘萬顆進口蛋涉及瀆職，北檢均完成分案，由黑金專股檢察官查辦。

昨天台北市議員張斯綱、國民黨立委參選人羅智強等人，認為陳吉仲與中央畜產會前董事長林聰賢，涉教唆廠商將進口蛋標示為國產蛋，赴北檢告發兩人教唆犯罪。國民黨高雄市黨部發言人莊為傑及立委參選人，也至高雄地檢告發陳、林二人，且加告食藥署長吳秀梅圖利放水業者。

台高檢檢察長 避談混蛋快閃

五處地檢署分別對混蛋事件展開調查，台灣高等檢察署與行政院食品安全辦公室，昨天聯合舉行外茶混台茶查緝成果記者，台高檢檢察長張斗輝在會中對「外茶混台茶」發言，媒體追問進口蛋混充本土蛋卻避談快閃，僅由發言人表示，依法交由各地檢署偵辦。