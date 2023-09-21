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索進口蛋資料遭塗…苗博雅批遮掩不透明 北市衛生局回應

中央社／ 台北21日電
苗博雅指出，後續向北市府索資，請市府提供中央進口雞蛋流向資料。但奇怪的事卻發生，北市衛生局使出蓋牌大法，把中央提供業者資料與雞蛋數量，全部打馬賽克，只剩表格、標題。圖／聯合報系資料照
苗博雅指出，後續向北市府索資，請市府提供中央進口雞蛋流向資料。但奇怪的事卻發生，北市衛生局使出蓋牌大法，把中央提供業者資料與雞蛋數量，全部打馬賽克，只剩表格、標題。圖／聯合報系資料照

北市議員苗博雅指出，市長蔣萬安日前要中央畜產會提供巴西進口蛋流向資料，若未提供依法開罰，畜產會如期提供，但事後向市府衛生局索資，卻拿到塗鴉版本，市府是遮掩不透明。

北市府衛生局長陳彥元今天對此回應，對於所有議員索資，一向秉持透明公開原則，與北市議會共同堅守食安優先立場，持續依畜產會提供流向資料進行稽查，並公布在台北市蛋品稽查結果公開專區網頁。

他說，有關畜產會流向資料，已依議員索取資料，依規定簽辦後，提供議員問政參考。據了解，針對苗博雅索資，衛生局已重新補送未遮掩文件。

社會民主黨籍台北市議員苗博雅下午透過臉書（Facebook）表示，這段時間，為釐清民眾對市售雞蛋及蛋類製品的疑慮，積極追蹤進口雞蛋流向，以查明事實、釐清真相。

苗博雅說，蔣萬安19日喊話，要中央畜產會當天提供巴西進口蛋流向資料，若不提供資料，則依違反食安法開罰。中央畜產會依要求，如期提供資料給北市府。

苗博雅指出，後續向北市府索資，請市府提供中央進口雞蛋流向資料。但奇怪的事卻發生，北市衛生局使出蓋牌大法，把中央提供業者資料與雞蛋數量，全部打馬賽克，只剩表格、標題。

苗博雅表示，北市府拒絕議員索資，已違反「台北市政府各機關提供市議會及議員資料處理原則」，且讓人感到困惑，明明是要接受議會監督資料，為何市府當成商業機密，保密到家，質疑是要留待日後選擇性公布，且有針對性操作。

苗博雅指出，主張公開透明，讓民眾清楚了解吃下肚的食材，且公布流向，積極稽查，確認市售進口蛋及相關產製品有無過期、變質疑慮，檢驗產地標示籍是否合法規，才能回應民眾對於食安議題關切。

苗博雅說，蔣萬安要求中央公開透明，但卻遮掩索資內容，實在讓人困惑，到底想操作什麼？

此外，國民黨台北市議員徐巧芯晚間則透過臉書發文指出，向北市府了解，希望公開資訊讓全民注意，經說明需求和溝通後，衛生局未馬賽克任何資訊，更無黑箱蓋牌，而是表明會直接提供給議員問政。

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