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雲林縣封存240箱「洗產地」液蛋 張麗善：政府欺騙民眾

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣長張麗善今天回應近日進口蛋爭議看法。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣長張麗善今天回應近日進口蛋爭議看法。記者陳苡葳／翻攝

進口蛋爭議延燒，雲林縣衛生局前天清查進口蛋庫存時，查獲一批液蛋，移請台中市衛生局互助查察當地製造商後，爆出業者為農業部代工將進口蛋製造成冷凍殺菌液蛋，但原產地卻標示台灣，涉違反食安法已送辦，縣長張麗善今被問及看法表示，無論從哪進口，標示不實就是欺騙民眾，形同政府部門教大家「混蛋」。

雲林縣衛生局前天啟動進口蛋庫存清查作業，在西螺萬薘物流查察時，現場一併查獲另一批液蛋，數量多達440箱，分別由台中、新北2家製造商生產，稽查人員移請2市府衛生局互助查察，中市昨天下午通知有240箱疑涉產地標示不實違反食安法，縣府立即赴倉封存，其餘200箱正等待查察結果。

張麗善今天主持縣府行動主管會報後受訪指出，她認為政府很奇怪，從5月時說無論哪裡進口就標示台灣，等於是在欺騙民眾，到7月才說要如實標示產地，但先前政府部門就已經在教大家混合。

張麗善表示，雲林縣對於食材溯源要求嚴格，縝密把關，衛生局日前在倉庫追查到一批儲藏的液蛋，引發消費者質疑食品安全，雲林縣部分已全數封存，也要求業者不能移動，民眾可放心不會流入市面，全案檢方已在偵辦中。

雲林縣衛生局清查進口蛋庫存時，也查獲一批液蛋，其中由台中製造商生產的240箱液蛋疑涉產地標示不實違反食安法。圖／雲林縣衛生局提供
雲林縣衛生局清查進口蛋庫存時，也查獲一批液蛋，其中由台中製造商生產的240箱液蛋疑涉產地標示不實違反食安法。圖／雲林縣衛生局提供
雲林縣衛生局昨天赴倉封存疑涉產地標示不實違反食安法的240箱液蛋。圖／雲林縣衛生局提供
雲林縣衛生局昨天赴倉封存疑涉產地標示不實違反食安法的240箱液蛋。圖／雲林縣衛生局提供

雞蛋 農業部 張麗善

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