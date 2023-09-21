新北查混蛋 13校製近9千份餐點

台北市長蔣萬安昨天宣布，追查進口蛋流向，北市將鎖定烘焙業、食品材料行及雜糧行稽查；北部八縣市平台也會跨縣市合作追查；他也向中央喊話，希望研議將進口生雞蛋加工、再製品也標示進口。

蔣萬安表示，農業部長陳吉仲請辭，人民關心的問題還是存在，農業部、畜產會回覆前天收到，但資料都不完整，包括蛋品流向、數量，還有消費的數字或用途等，已經發文要求巴西在內的進口蛋都須提供完整資料，否則不排除再開罰。

國民黨桃園市議員凌濤昨爆料，農業部、食藥署前天稽查龍潭「立群蛋品」，但公開的蛋品冷鏈資料中並無「立群蛋品」，質疑為何不通知桃園市府，反而躲躲藏藏稽查，難道是怕被發現什麼不可告人的資訊？衛生局長劉宜廉表示，中央官員只說去查標示情況，但未說明稽查結果；立群五月曾發生發霉泰國蛋事件，稽查後業者簽切結書，稱不再使用進口蛋。

新北福商勝蛋品公司以進口蛋和國產蛋「混蛋」，加工成未殺菌液蛋出售。衛生局查出全市三家團業者曾向福商勝進貨，提供廿家食品業者，多為製作麵包、蛋糕的烘焙業者，並賣給十三校、製作八九○○份餐給學生。蛋品雖未逾期但產地涉嫌虛偽標示，將開罰四十八萬，後續移由新北市調處偵辦。

福商勝張姓負責人說，今年六至八月配合政府向畜產會購入進口蛋，混用進口蛋與國產蛋，產地標示台灣，是不了解法規，造成風波深感歉意，但並非惡意或刻意標示產地，且自主檢驗安全無虞，九月後皆使用國產蛋。