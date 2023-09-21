專家：進口蛋流向要講清楚

進口雞蛋風暴延燒，農業專家臉書粉專「Lin bay好油」板主林裕紘昨接受網路節目「觀點芹爆戰」專訪時提到不只是巴西蛋，政府四月進口的土耳其蛋也過期，進口蛋究竟剩下多少？流向為何？政府有責任向國人交代清楚；另也提到，蛋蛋危機荒腔走板，近期養豬協會改選變天，偏藍的新任理事長潘連周都表明不會都聽農業部，顯示基層對民進黨恐已失去耐心。

林裕紘表示，農業部長陳吉仲、畜產會董事長林聰賢雙雙請辭，農業部畜牧司長也恐被調職，進口雞蛋案「關鍵三巨頭」皆異動，將造成斷點，徒留爛攤子給行政院長陳建仁。

林裕紘表示，農業部年初第一批進口的土耳其蛋品質不佳，很多都放到過期，日前在虎尾查獲兩百多萬顆過期蛋中，就有兩批土耳其蛋，製造日期分別是四月六日、四月十九日，都已過期一個多月。

林裕紘說，今年農業部專案進口過往的十倍數量，許多蛋品質極差，連洗選都沒有，尤其蛋殼有微生物，冷藏放常溫兩小時內須用掉，基本食品安全知識，農業主管機關會不知道嗎？

對於「上級農業部」幫「下級畜產會」背鍋，林裕紘說，不解怎有這種事，尤其「畜牧司」的業務量占農業部整體業務量的三成五，但編制僅卅幾個人，反觀財團法人「畜產會」卻有九百多名員工，農業體制混亂應該導正。

林裕紘也說，中華民國養豬協會已「綠地變藍天」，上屆理事長楊杰是宜蘭養豬協會理事長、畜產會前董座林聰賢人馬，本屆綠營派嘉義縣養豬協會理事長、同時是小英之友會長的林秋桂出馬角逐，不料輸給偏藍的潘連周，民進黨現行政策應全盤檢討。