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陳吉仲哽咽提蔡總統 賴清德：辛苦了

聯合報／ 記者彭宣雅丘采薇劉宛琳林銘翰吳淑玲黃于凡劉星君／連線報導
農業部長陳吉仲請辭後，昨天出席活動，在致詞時一度哽咽良久。記者邱德祥／攝影
農業部長陳吉仲請辭後，昨天出席活動，在致詞時一度哽咽良久。記者邱德祥／攝影

農業部昨天為請辭獲准的部長陳吉仲舉辦歡送會，陳吉仲表示，今天就會回中興大學任教；談及蔡總統的提拔時，再次哽咽表示，得到蔡英文的信任，讓他毫無顧忌的做他認為專業的事情，「多次開會跟總統吵架，但最後她都尊重我的專業和堅持，連這次的辭職也一樣」。

進口蛋雞蛋事件爆發後，從未對此事發表意見的民進黨主席賴清德昨天在民進黨中常會表示，陳吉仲是農家子弟，也是農業博士，懷抱理想，進入政府部門，七年多來看到陳不辭辛勞，出現在台灣每一個農民需要的地方，跟農民站在一起，他要跟陳吉仲說一聲「辛苦了」，也肯定陳展現政務官的精神。

陳吉仲表示「我離開沒有關係」，台灣農業要往前走，農業部不能被打倒。今天離開後，相信後續因他個人和相關的攻擊力道大幅度減少，農業部的同仁一定可以好好做事情。

陳吉仲還說，從來不會覺得有任何委屈，七年多來對他個人似是而非或抹黑造謠的，不會比他為台灣偉大的農漁會做事還重要。自己的去留並不重要，重要的是應該關心農漁業部門的持續發展。不要把農業當成政治炒作的工具，就像缺蛋一樣。「追根究柢，我自己要負責，沒有推食農教育」。

行政院前院長蘇貞昌也在臉書感謝陳吉仲，強調陳當年主導的防疫團隊，為台灣擋下「非洲豬瘟」這場浩劫，希望為台灣做事的人不孤單。

陳吉仲在屏東老家的父母則說「兒子事先有說要請辭，因處理進口蛋問題太累了，加上飽受各方批評」，希望兒子回學校教書比較單純，休息一下顧好健康。

雞蛋 農業部

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