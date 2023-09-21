進口蛋再標示 學者促通盤檢討

進口蛋爭議不斷，儘管農業部長陳吉仲、中央畜產會董事長林聰賢請辭，不過進口蛋冷鏈斷鏈爭議、效期標示疑慮等都尚未釐清。由於專案進口雞蛋將持續到明年六月，學者提醒，進口產品「再標示」，衛福部、農業部都有責任，進口蛋的法規、標準與制度都應通盤檢討。

這次進口蛋出現食安疑慮，關鍵就在進口蛋經過長途運輸，在脫離冷鏈下洗選再上架，但是否能以農業部所稱的進口蛋四個月效期為保存期限，引發討論，更令洗選業者無所適從。消基會前董事長、台大農經系教授雷立芬表示，進口產品「再標示」這件事情，衛福部、農業部都有責任，業者滿無辜的，因為原本就沒有講清楚。

雷立芬表示，進口的農產品這麼多，也不是只有雞蛋而已，包括冷凍豬、雞、牛，來台灣後退冰解凍分裝再標示，過去都有討論很多，最好趁這次進口雞蛋的議題，一併做法規通盤檢討。

東海大學畜產與生物科技學系兼任教授周繼發表示，這批進口雞蛋不論品質如何，包裝並不理想，其外殼是牛皮紙箱、裡面是紙盤（一盤卅顆），包裝材料硬度、厚度不足，加上進入台灣後，冷鏈斷掉了，內部回溫出現冷凝水，內外紙箱紙盤都濕軟，再好的蛋，經過這樣層層堆疊也破掉。

周繼發表示，這類進口蛋沒辦法做成殼蛋，有的品質沒這麼好，甚至有裂紋，無法做成殼蛋，就成了液蛋，桶裝到各加工廠糕餅店去，外界也看不見，因此進口雞蛋流到什麼地方去，一定要有官方資料，追蹤追溯一定要做。

嘉義大學動物科學系教授曾再富表示，最理想的狀態，是進口雞蛋完全維持冷鏈的狀態，但若是洗過後變成常溫販售，建議還是要測試、評估怎麼保存，到底能夠存放幾周，這樣會比較準確。

宜蘭大學生物技術與動物科學系教授林榮信表示，每個雞蛋進口來源國狀態都不一樣，不容易訂出一致標準，建議可以找些專家進行實驗分析，或針對這次進口雞蛋過程中，做危害控制關鍵點進行危害分析，流程中若有需要特別注意的地方，去訂定規範，部會間可討論。