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煮熟就原產？食藥署手板藏貓膩 網見1食品炸鍋：不知吃了多少

聯合新聞網／ 綜合報導
茶葉蛋示意圖。記者范榮達／攝影
茶葉蛋示意圖。記者范榮達／攝影

進口蛋爭議持續延燒，台中衛生局食安處今（20）日查獲2間公司於6月起，使用進口蛋製成液蛋，產地卻標示為「台灣」，疑有洗產地問題。對此，食藥署針對「實質轉型」標準進行回應，不料眼尖網友卻發現「茶葉蛋」也入列，發文怒批「那我們是不是吃了很多巴西茶葉蛋」。

液蛋陷洗產地疑慮，食藥署上午舉行例行記者會說明，由於液蛋容易在高溫下腐敗，過往針對液蛋加工廠一直都有列管，將針對50餘家液蛋廠全面進行輔導，必須正確標示來源國。

消息傳回PTT八卦板，眼尖網友便發現食藥署以手板講解「實質轉型」，圖中殺菌、未殺菌液蛋皆屬「非實質轉型」；如蛋粉、包裝茶葉蛋則屬「實質轉型」，意即若使用他國蛋煮成茶葉蛋，也可標示產地為「台灣」。

對此，網友們紛紛炸鍋，「茶葉蛋是深度加工？」、「你看超商裡的開心果，一堆產地台灣的」、「越南茶來台烘一下」、「流向不明，不知道多少吃下肚了」、「我放兩星期的蛋就不敢吃了，政府卻餵我們吃超過一個月的蛋」、「產地標示台灣，也不能放心」、「那所有食品都不用標原料產地了嘛」。

食藥署晚間再回應，進口的雞蛋經洗選、打成液蛋沒有經過實質轉型，依照食安法仍須標示原產地。食藥署副署長林金富也舉例說明，若生雞蛋加工成「滷蛋」即為實質轉型，至於白煮蛋、茶葉蛋及滷蛋是否應標示原料原產地，衛福部將持續蒐集意見進行研議。

雞蛋 農業部 食藥署 茶葉蛋

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