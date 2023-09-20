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「陳吉仲搞臭選情」媒體人：兩大票倉動搖 賴清德笑不出來

聯合新聞網／ 綜合報導
媒體人認為陳吉仲請辭風波，由於衝擊到廣大的雞蛋食安，將重挫民進黨參選人賴清德在2024選情的婦女及高齡票倉。圖為賴清德(右)與陳吉仲(左)曾在非洲豬瘟中央災害應變中心第二次會議溝通情形。報系資料照片／記者杜建重攝影
媒體人認為陳吉仲請辭風波，由於衝擊到廣大的雞蛋食安，將重挫民進黨參選人賴清德在2024選情的婦女及高齡票倉。圖為賴清德(右)與陳吉仲(左)曾在非洲豬瘟中央災害應變中心第二次會議溝通情形。報系資料照片／記者杜建重攝影

農業部部長陳吉仲請辭，但進口蛋爭議風波未完，由於牽涉到廣大食安問題，加上現正值開學第一個月，媒體人王尚智在臉書分析，受到雞蛋不實的影響，有問題的雞蛋恐波及至學校的團膳問題，讓婦女票高齡票雙雙受到衝擊，民進黨面對選情受影響，參選人賴清德這回恐怕連笑都笑不出來。

王尚智認為：「陳吉仲是臭蛋發腥了，終於開始把賴清德的選情正式搞臭！」相對於之前賴清德慣以「笑而不語」面對敏感議題的追問，這回恐怕連笑都笑不出來。因為進口蛋與過期蛋液，出現在正逢開學階段，直接衝擊到校園營養午餐的食安問題，也直接影響到媽媽們的婦女票，就連阿公阿嬤的高齡票也開始焦慮。

王尚智說，除了校園營養午餐讓人憂心，隨著下週就是中秋節，應景的食品中包括月餅、蛋黃酥都有蛋的「陰影」，陳吉仲往後在台灣民眾的心中就只有巴西蛋的負面印象。但他也表示，很開心台灣農業稍微重新有救了，民進黨每逢選舉向來不會拿民調數字「騙自己」，這也是民進黨與國民黨最大的差別。

雞蛋 農業部 陳吉仲 賴清德 2024選舉 2024總統選舉

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