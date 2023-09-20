賴清德清理戰場！ 名嘴點名這些人：陳吉仲不是最後一個

進口蛋爭議持續延燒，農業部長陳吉仲昨（19）日二度宣布請辭，獲行政院長陳建仁准辭，21日生效。而名嘴陳揮文今天凌晨也在臉書發文指出，陳吉仲終究為了選戰下台止血，而他也不會是最後一個，任何可能妨害民進黨總統候選人賴清德勝選的，「殺無赦！」

陳揮文表示，他曾在9月14日預告陳吉仲要下台，但9月17日被慰留，之後兩天二度請辭獲准，「為2024大選止血，陳吉仲終究還是被請辭。」

他表示，賴清德果斷清理戰場，「之前的林飛帆、李正皓、雞排妹，今晚的陳吉仲不會是最後一個，任何可能妨害賴清德勝選的，殺無赦！」

陳揮文續指，反觀國民黨候選人侯友宜，「打高空嗆『黑金不能復辟』，一轉眼，卻跟李全教、傅崐萁、鍾東錦稱兄道弟。法院判決性騷擾有罪定讞的陳雪生，國民黨堅持提名。」

陳揮文話鋒一轉，表示賴清德、侯友宜選擇截然不同的選戰策略，然而侯友宜說一套做一套，在他心中，「侯大」已是過去式了。