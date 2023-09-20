獨／傳統市場蛋都是台灣蛋？雞蛋中盤商曝市場運作手法

巴西過期蛋風波引發民眾憂慮，新北市衛生局、消保官等消關單位近來持續轄內雞蛋加工業者，新北雞蛋中盤則表示，由於蛋荒時中央為凍漲雞蛋，除了向國外進口雞蛋外，也跟國內大型機蛋洗選廠簽約，簽約內容要保障數額達標，因此進口蛋都會直接進洗選廠，甚至進口蛋不足也會向國內雞農搶蛋，因此民眾在傳統市場買的散蛋，都是台灣國產雞蛋。

新北雞蛋中盤商增隆行廖毅宸表示，最近巴西蛋的事情，的確很多人會詢問雞蛋的來源為何，但並未影響到銷售量。他說，由於台灣今年第一季爆發禽流感，導致有養雞場20萬隻一夜死了18萬隻，導致3月開始缺蛋，小雞又需要3個月長大才能生蛋，之後清明連假雞農、盤商等都休息，市場缺但情形才稍微緩和，直到8月又開始缺蛋。

而缺蛋時政府為了解決蛋荒，除了價格凍漲外，不僅向國外買蛋，也向國內大型洗選廠簽約要求產量，當洗選廠進口蛋數量不足時，就轉向國內雞農加價購買補足簽約出貨數避免被罰款，因此國內一箱20台斤原本8至9百元的雞蛋，最後中盤商進貨價漲到了一箱1700元左右，成本高了快一倍。

而國內的雞蛋中盤商因為進口蛋都是直接進洗選廠，因此不僅雞蛋中盤商碰不到，向雞農進貨的價格也隨之攀高、進貨數量也變少，原本一天可進250箱，目前一天只能進約200箱。不過這也是為何再傳統雜貨店、傳統市場買的雞蛋一定是國產蛋，因為進口蛋都是直接進洗選廠。