陳吉仲、林聰賢請辭 陳道歉不認錯

進口蛋爭議愈演愈烈，農業部長陳吉仲昨天兩度鞠躬道歉後，在晚間宣布請辭；他在臉書貼出長文強調對農業一生懸命，「不論歷經多少艱辛和不被理解的抹黑，總還是會再見到陽光。」中央畜產會董事長、前農委會主委林聰賢，隨即也在臉書請辭。行政院隨即表示勉予准辭。

陳駿季暫代農業部長

行政院指出，陳吉仲、林聰賢人事明生效，農業部政務次長陳駿季暫代部長，畜產會董事長經董事會程序再行派任。陳吉仲是任期最長的農委會主委，卻是短命農業部長，只做了五十一天。

陳吉仲日前向行政院長陳建仁口頭請辭，表示願為進口蛋爭議負責，不過陳建仁並未點頭，要求陳吉仲對外釐清爭議，並在周四行政院會提出完整的政策執行成果及精進措施，周五列席立法院專案報告並備詢。

陳吉仲挺過請辭風暴後神隱，昨天現身民進黨立法院黨團舉行的行政立法協調會報說明專案進口雞蛋事宜，行政院副院長鄭文燦、衛福部次長王必勝、食藥署長吳秀梅等人也出席。

為造成社會紛擾致歉

陳吉仲會後表示，雞蛋進口「政策是正確的，效益是高於成本的」，「許多抹黑、造謠，甚至許多不實攻擊，造成農業部同仁壓力，造成整個社會紛擾，我願意為這樣的紛擾來道歉」，語畢鞠躬致歉，但未認錯。

「政務官本來就該負政務官的責任，我完全不會迴避。」陳吉仲還說，對個人去留的態度非常清楚，絕對不會戀棧，他依照陳揆的交代，有責任把雞蛋專案進口所有疑義說明清楚，且要提出精進措施，在周四行政院會提出，讓雞蛋專案進口能持續進行。

彰化有一處倉儲發現三二八萬顆進口蛋即期待銷毀。圖／彰化縣衛生局提供

昨天傍晚五時卅分，陳吉仲舉行記者會說明進口蛋爭議，再度鞠躬道歉。他再度強調專案進口是正確政策，可保護蛋農及消費者；至於必須銷毀五四○二萬顆蛋，主因是學校放暑假、囤蛋業者把蛋釋出，憂心影響農民蛋價而不敢釋出進口蛋。陳吉仲面對媒體詢問是否請辭仍重申「不會戀棧」，未料昨晚八時，陳突然在臉書宣布「決定請辭」。

臉書批外界不實抹黑

陳吉仲貼出長文，強調自己為了農業一生懸命，雖還有未竟之志，但對於專案進口雞蛋執行過程遭外界不實抹黑、造謠、指控而造成社會大眾不應有恐慌、農業部同仁遭受不應該背負的指責，因此要一肩扛起責任讓紛紛擾擾平息，決定請辭農業部長一職。林聰賢也於數分鐘後在臉書貼文「美好的一仗，我們一起挺過！」決定即刻請辭。

行政院發言人林子倫表示，陳吉仲近日多次向院長表達歉意、願負責任，昨晚再度表達對社會紛爭難以平息、讓專案進口雞蛋政策效益和目的失焦，必須擔負責任堅定請辭，陳揆尊重陳吉仲的決定准辭。林聰賢請辭時也向陳揆表達因進口雞蛋處理不盡周延造成社會紛擾，作為政策執行者應負起責任。