聽新聞
test
0:00 / 0:00

高市查超思、台農 盼檢介入

聯合報／ 記者徐如宜吳慧芬王勇超／高雄報導

高雄市議會國民黨團前天舉行記者會，指超思公司和台農蛋品都在高雄市，呼籲市長陳其邁要硬起來徹查，給人民一個交代。陳其邁昨表示，超思和台農有些單據和蛋的流向交代不清，希望檢方也能介入調查，務必要水落石出。台農蛋品董事長涂萬財尚未返國，超思負責人秦語喬昨未接電話，無法得知回應。

高市議會國民黨團前天舉行記者會，總召陳美雅認為蛋食品攸關民生基本食安問題，中央應順應民意，盡快將進口蛋流向資料提供給地方政府，由各縣市政府主動稽查，保障民眾食用安全，並質疑各縣市政府都主動清查進口蛋流向，高雄市府也該積極要求農業部提供資料，交由市府追查進口蛋流向，清查後的詳細資料應公開並交由議會監督，確實為市民食安把關。

雞蛋 農業部

延伸閱讀

影／涂萬財神隱國外 高市與屏縣直搗洗選場與倉庫

高雄市首創文化都更案例 舊市議會採公私協力新舊共融

超思、台農都在高雄 陳其邁：希望檢方介入調查蛋的流向

盧秀燕、陳其邁施政滿意六都居冠 蔣萬安、高虹安「加油」

相關新聞

陳吉仲、林聰賢請辭 陳道歉不認錯

進口蛋爭議愈演愈烈，農業部長陳吉仲昨天兩度鞠躬道歉後，在晚間宣布請辭；他在臉書貼出長文強調對農業一生懸命，「不論歷經多少...

進口蛋標國產 雙北學生吃下肚

巴西等國進口蛋爭議延燒，新北衛生局也宣布查獲「福商勝蛋品公司」混合進口蛋和國產蛋加工製成液蛋，產地卻標示台灣，還流向雙北...

新聞幕後／陳吉仲請辭「按劇本演出」

進口蛋風暴讓蔡政府壓力到達極限，執政高層核心圈多認為陳吉仲應該請辭負責；府院高層原設定三個請辭時間點，本周日若無行政院前...

中北北桃基 營養午餐禁用液蛋

進口蛋爭議引起國內社會軒然大波，台中市長盧秀燕基於慎重，昨天開第一槍宣布即日起學校營養午餐「禁用液蛋」，一律使用現打蛋品...

巴西蛋流向3食品商 產品已上市

農業部、中央畜產會昨提供巴西蛋流向資料給台北市府，食品大廠義美及北市宇貹農產、桃園勝大食品名列其中，時間已隔數月，商品早...

各地查倉儲 台中發現「未來蛋」

進口蛋食安爭議延燒，由於民眾憂心，須清點的蛋品數量龐大，加上中央提供資料不全，不少地方政府搶先派員到倉儲進行聯合稽查，台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦