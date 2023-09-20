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高市查超思、台農 盼檢介入
高雄市議會國民黨團前天舉行記者會，指超思公司和台農蛋品都在高雄市，呼籲市長陳其邁要硬起來徹查，給人民一個交代。陳其邁昨表示，超思和台農有些單據和蛋的流向交代不清，希望檢方也能介入調查，務必要水落石出。台農蛋品董事長涂萬財尚未返國，超思負責人秦語喬昨未接電話，無法得知回應。
高市議會國民黨團前天舉行記者會，總召陳美雅認為蛋食品攸關民生基本食安問題，中央應順應民意，盡快將進口蛋流向資料提供給地方政府，由各縣市政府主動稽查，保障民眾食用安全，並質疑各縣市政府都主動清查進口蛋流向，高雄市府也該積極要求農業部提供資料，交由市府追查進口蛋流向，清查後的詳細資料應公開並交由議會監督，確實為市民食安把關。
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