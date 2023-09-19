食藥署連3天加強輔導洗選蛋業者 首日完成6家

食藥署與農業部合作，連3天聯合輔導洗選蛋業者。今天首日共完成輔導6家雞蛋洗選業者，其中1家洗選泰國進口雞蛋，依規定正確標示保存期間，另外5家目前僅有國產雞蛋。

因應3月以來缺蛋情形，農業部推動專案進口雞蛋，近日陷入遭疑補助圖利特定廠商、洗選業者誤標效期等爭議。衛生福利部食品藥物管理署今天起與農業部共同合作，連3天聯合輔導洗選蛋業者，加強3大重點為標示正確、文件保存及倉儲管理。

食藥署副署長林金富晚間接受媒體電訪表示，奉行政院指示，由農業部提供進口雞蛋洗選業者名單約10多家，共同執行聯合輔導，今天共出動20人次，已輔導6家，預計21日全數完成。

林金富說明，其中1家業者在現場有洗選完成的泰國雞蛋，依原廠提供的有效日期進行正確標示，另外5家目前無洗選進口雞蛋。

此外，食藥署已啟動「加強市售雞蛋稽查專案」，針對全國販售通路，如量販店、賣場、超市等進行雞蛋聯合查核，查核內容分為外觀檢查及標示。

林金富表示，自9月14日至19日已查核全國販售通路1533件雞蛋，均符合規定；至於加強市售生鮮雞蛋動物用藥殘留抽驗部分，已抽驗50件，尚在檢驗中。