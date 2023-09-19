快訊

上任僅50日陳吉仲請辭獲准 陳建仁派他暫代農業部長

認了！ 華為創辦人任正非：從這些角度說我是果粉也不為過

食藥署連3天加強輔導洗選蛋業者 首日完成6家

中央社／ 台北19日電
食藥署與農業部合作，連3天聯合輔導洗選蛋業者。示意圖／聯合報系資料照片
食藥署與農業部合作，連3天聯合輔導洗選蛋業者。示意圖／聯合報系資料照片

食藥署與農業部合作，連3天聯合輔導洗選蛋業者。今天首日共完成輔導6家雞蛋洗選業者，其中1家洗選泰國進口雞蛋，依規定正確標示保存期間，另外5家目前僅有國產雞蛋。

因應3月以來缺蛋情形，農業部推動專案進口雞蛋，近日陷入遭疑補助圖利特定廠商、洗選業者誤標效期等爭議。衛生福利部食品藥物管理署今天起與農業部共同合作，連3天聯合輔導洗選蛋業者，加強3大重點為標示正確、文件保存及倉儲管理。

食藥署副署長林金富晚間接受媒體電訪表示，奉行政院指示，由農業部提供進口雞蛋洗選業者名單約10多家，共同執行聯合輔導，今天共出動20人次，已輔導6家，預計21日全數完成。

林金富說明，其中1家業者在現場有洗選完成的泰國雞蛋，依原廠提供的有效日期進行正確標示，另外5家目前無洗選進口雞蛋。

此外，食藥署已啟動「加強市售雞蛋稽查專案」，針對全國販售通路，如量販店、賣場、超市等進行雞蛋聯合查核，查核內容分為外觀檢查及標示。

林金富表示，自9月14日至19日已查核全國販售通路1533件雞蛋，均符合規定；至於加強市售生鮮雞蛋動物用藥殘留抽驗部分，已抽驗50件，尚在檢驗中。

雞蛋 農業部 食藥署

延伸閱讀

聯合稽查首日結果出爐 僅1家洗選業者有「這國」進口蛋

韓國知名團購海苔被檢出違法添加物 食藥署邊境全攔截

因應台農洗選蛋爭議啟動3天聯合稽查 食藥署曝3大方向

問題蛋流竄…農業部、食藥署達成共識 全面稽查通路

相關新聞

陳吉仲請辭獲准 行政院：陳建仁已指派陳駿季暫代部長一職

農業部長陳吉仲今在臉書上請辭，行政院稍晚則表示，對於陳吉仲堅定請辭，行政院長陳建仁尊重他的決定，勉予准辭。...

進口蛋風暴！畜產會董座林聰賢也請辭「希望政治塵埃落定」

進口蛋風暴持續延燒，外界將矛頭指向農業部、中央畜產會，繼農業部長陳吉仲今晚在臉書上表示「我決定請辭」後，畜產會董事長林聰...

聯合稽查首日結果出爐 僅1家洗選業者有「這國」進口蛋

因應巴西蛋爭議，食藥署啟動4個月的後市場稽查，同時也與農業部合作，針對雞蛋洗選業者進行聯合輔導。今天是啟動聯合稽查第一天...

進口蛋風暴燒到校園營養午餐 全教總晚間發聲籲停用「液蛋」

進口蛋爭議不斷，傳出部分液蛋加工廠購入進口蛋品，與國產蛋混合成液蛋，再違法標示為台灣生產，流入校園或課輔班成學童餐點食材...

「混蛋」流入新北營養午餐？業者：暑假沒供餐影響小

進口蛋爭議延燒，新北衛生局今查獲一家液蛋業者福商勝蛋品將國產、進口蛋「混蛋」。新北教育局晚間宣布跟進暫緩液蛋使用，且清查...

陳吉仲請辭農業部長 林金結指「部長失職」：求仁得仁趕快離開

農業部長陳吉仲稍早發出兩千字文表示「我決定請辭。」辭職農業部長，新北市立委參選人林金結表示，感覺這兩千字文是壯士未酬身先...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦