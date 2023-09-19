進口蛋爭議燒不停 陳吉仲宣布請辭農業部長

進口蛋爭議愈演愈烈，農業部長陳吉仲的去留也釀政治風波，陳吉仲今晚在臉書宣布，他決定請辭。

進口蛋爭議不斷，陳吉仲日前一度傳出請辭獲准的消息，但隨即遭到行政院澄清，指陳吉仲僅口頭向行政院長陳建仁表示願意負責，不過陳建仁並未點頭，認為陳吉仲應對外釐清相關爭議。

陳吉仲今天上午與立法院民進黨團總召柯建銘及幹部見面，會後他首度為造成「社會紛擾」鞠躬道歉，表示自己絕對不會戀棧，但他強調雞蛋專案進口政策正確，過去三周來農業部背了很多不是事實的黑鍋。行政院副院長鄭文燦說，政務官當然需要為政策負責，這部分陳已經表達非常清楚的態度。

陳吉仲今天下午又舉行臨時記者會，親上火線說明進口蛋爭議，再度鞠躬道歉。而面對媒體詢問請辭一事，他則表明，不會戀棧。

原本外界都以為陳吉仲將續留部長一職，並同陳建仁一起在22日於立法院針對進口蛋進行專案報告，沒想到晚間急轉直下，陳吉仲決定請辭。

農業部部長陳吉仲今舉行臨時記者會，再次說明進口蛋政策相關爭議，並就近期政策紛擾向社會大眾致歉，但仍重申政策是正確的，也繼上午在立法院鞠躬後，一天之內二度鞠躬向社會道歉。記者曾原信／攝影