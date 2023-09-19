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上任僅50日陳吉仲請辭獲准 陳建仁派他暫代農業部長

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進口蛋爭議燒不停 陳吉仲宣布請辭農業部長

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
農業部部長陳吉仲（右）今晚舉行記者會，再次說明進口蛋政策相關爭議，圖為陳吉仲離開記者會場的背影。記者曾原信／攝影
農業部部長陳吉仲（右）今晚舉行記者會，再次說明進口蛋政策相關爭議，圖為陳吉仲離開記者會場的背影。記者曾原信／攝影

進口蛋爭議愈演愈烈，農業部陳吉仲的去留也釀政治風波，陳吉仲今晚在臉書宣布，他決定請辭。

進口蛋爭議不斷，陳吉仲日前一度傳出請辭獲准的消息，但隨即遭到行政院澄清，指陳吉仲僅口頭向行政院長陳建仁表示願意負責，不過陳建仁並未點頭，認為陳吉仲應對外釐清相關爭議。

陳吉仲今天上午與立法院民進黨團總召柯建銘及幹部見面，會後他首度為造成「社會紛擾」鞠躬道歉，表示自己絕對不會戀棧，但他強調雞蛋專案進口政策正確，過去三周來農業部背了很多不是事實的黑鍋。行政院副院長鄭文燦說，政務官當然需要為政策負責，這部分陳已經表達非常清楚的態度。

陳吉仲今天下午又舉行臨時記者會，親上火線說明進口蛋爭議，再度鞠躬道歉。而面對媒體詢問請辭一事，他則表明，不會戀棧。

原本外界都以為陳吉仲將續留部長一職，並同陳建仁一起在22日於立法院針對進口蛋進行專案報告，沒想到晚間急轉直下，陳吉仲決定請辭。

農業部部長陳吉仲今舉行臨時記者會，再次說明進口蛋政策相關爭議，並就近期政策紛擾向社會大眾致歉，但仍重申政策是正確的，也繼上午在立法院鞠躬後，一天之內二度鞠躬向社會道歉。記者曾原信／攝影
農業部部長陳吉仲今舉行臨時記者會，再次說明進口蛋政策相關爭議，並就近期政策紛擾向社會大眾致歉，但仍重申政策是正確的，也繼上午在立法院鞠躬後，一天之內二度鞠躬向社會道歉。記者曾原信／攝影

農業部長陳吉仲晚間在臉書宣布請辭，農業部二樓的部長辦公室晚上八點時燈火通明。記者潘俊宏/攝影
農業部長陳吉仲晚間在臉書宣布請辭，農業部二樓的部長辦公室晚上八點時燈火通明。記者潘俊宏/攝影
農業部前部長陳吉仲晚間在臉書貼文「我決定請辭」，並附上掛有前總統李登輝提字「農為國本」匾額的農業部會客室照片。圖/取自陳吉仲臉書
農業部前部長陳吉仲晚間在臉書貼文「我決定請辭」，並附上掛有前總統李登輝提字「農為國本」匾額的農業部會客室照片。圖/取自陳吉仲臉書

雞蛋 農業部 陳吉仲 陳建仁

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