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進口蛋爭議燒不停 陳吉仲宣布請辭農業部長
進口蛋爭議愈演愈烈，農業部長陳吉仲的去留也釀政治風波，陳吉仲今晚在臉書宣布，他決定請辭。
進口蛋爭議不斷，陳吉仲日前一度傳出請辭獲准的消息，但隨即遭到行政院澄清，指陳吉仲僅口頭向行政院長陳建仁表示願意負責，不過陳建仁並未點頭，認為陳吉仲應對外釐清相關爭議。
陳吉仲今天上午與立法院民進黨團總召柯建銘及幹部見面，會後他首度為造成「社會紛擾」鞠躬道歉，表示自己絕對不會戀棧，但他強調雞蛋專案進口政策正確，過去三周來農業部背了很多不是事實的黑鍋。行政院副院長鄭文燦說，政務官當然需要為政策負責，這部分陳已經表達非常清楚的態度。
陳吉仲今天下午又舉行臨時記者會，親上火線說明進口蛋爭議，再度鞠躬道歉。而面對媒體詢問請辭一事，他則表明，不會戀棧。
原本外界都以為陳吉仲將續留部長一職，並同陳建仁一起在22日於立法院針對進口蛋進行專案報告，沒想到晚間急轉直下，陳吉仲決定請辭。
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