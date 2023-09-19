信興蛋品拿不出進銷數量流向 高市衛生局開罰
高雄市衛生局公布今天上午稽查進口蛋倉儲、信興公司屏東洗選場結果，信興因現場仍無法提供進銷數量、流向，將依違法食安法開罰新台幣3萬元以上、300萬元以下罰鍰。
高雄市衛生局一早兵分3路稽查2處進口雞蛋倉儲、另外會同食品藥物管理署南區管理中心與屏東縣衛生局稽查信興公司位於屏東縣的洗選場。
高雄市衛生局透過新聞稿表示，在信興公司九如洗選廠現場查獲澳洲進口蛋15萬9840顆（效期2023.9.17）及巴西進口蛋15萬5520顆（效期2023.9.24、2023.9.25），共31萬5360顆，標示「勿動、待報廢」。
衛生局指出，信興業者在現場仍無法提供受理農業部洗選蛋及液蛋進銷數量、流向，先前衛生局已3次發函要求提供相關進銷單據；將依違反食品安全衛生管理法第41條暨同法第47條規定處3萬元以上、300萬元以下罰鍰。
衛生局今天也同步至畜產會冷鏈倉儲仁武物流廠查獲逾期、待銷毀進口蛋總計532萬800顆，包括巴西、土耳其等國，標示「過期品禁出」並整板包膜。另有未逾期巴西進口蛋29萬7360顆。
小港物流廠查獲待銷毀進口蛋總計431萬8380顆，進口國有巴西、土耳其、澳洲、泰國等，標示「報廢品待銷毀」，未逾期進口蛋有161萬6400顆。
衛生局責令業者過期蛋品不得擅自移動，倘欲銷毀或移動須向衛生局核備，違者將依違反食安法第47條第11款規定處3萬元以上、300萬元以下罰鍰。
另外，鹽埔雞蛋運銷合作社集貨場主要是農業部輔導的洗選場，處理國產蛋進出貨，現場原料都是散蛋籃裝貼牧場來源標示。
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