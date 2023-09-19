快訊

拜登對伊朗的荒謬妥協？59億美元換5位美國公民划算嗎

除了iOS 17…iCloud+全新儲存空間最高12TB 價格驚呆網友：大容量沒優惠？

民眾黨出手了 暫停高虹安黨權至判決確定無罪

中央稱已給進口蛋流向 新北打臉：僅代工廠簡要資料

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市衛生局昨日稽查液蛋加工廠。圖／新北市衛生局提供
新北市衛生局昨日稽查液蛋加工廠。圖／新北市衛生局提供

進口蛋爭議延燒，農業部昨指已行文給縣市政府轄內蛋品流向資訊。新北市衛生局食藥科長楊舒秦今指出，上午有收到農業部回文，但僅提供代工廠業者、數量等簡要資料，這些新北大多清查過一次，盼中央主動提供販售給蛋工廠數量及加工蛋品流向，以利稽查。

楊舒秦說，新北市有7家液蛋業者，9月15日稽查發現3家業者曾受畜產會委託，將進口蛋品加工製成冷凍殺菌液蛋，加工後成品又全數送回畜產會，但經比對也有加工廠向畜產會買進口蛋。換句話說，畜產會可委託代工廠製成液蛋或買給代工廠進口蛋，但中央給哪些加工廠代工、製造的液蛋銷售到哪，依舊不明。

楊舒秦指出，因中央還沒有給完整名單，今日稽查會就轄內蛋製品加工廠清查、中間販售通路或有使用液蛋高風險業者優先排查，比如使用量較大的餐飲、餐盒及烘焙業者，會去各通路查核標示是否符合標準，並往上游追溯。衛生局說，截至9月18日止已查核123家，如有查獲標示不實或違反食安法相關規定將依法處辦。

至於中央畜產會承租八里一處冷藏倉庫儲存約191萬顆進口蛋待報廢。楊舒秦指出，農業部會將逾期的蛋品堆肥再利用，但怕仍有流入食品鏈疑慮，由於畜產會在台北市，也會函請台北市盡速跟畜產會釐清後續待報廢蛋品處理期程，並再去倉儲區確認，是否按照期程執行。

雞蛋 農業部

延伸閱讀

新北液蛋業者混進口與國產蛋 標示僅寫「台灣」最高可罰2億

畜產會如拒絕提供進口蛋流向 北市府已擬重罰三部曲

查獲進口蛋混製液蛋產地標台灣 新北開罰送辦

蔣萬安再下通牒：限期畜產會今給蛋流向 否則該罰就罰

相關新聞

獨／赴民進黨團報告巴西蛋 吳秀梅：業者得對自己的產品負責

農業部專案進口巴西雞蛋爭議持續延燒，民進黨立法院黨團今舉行行政立法協調會報，邀請包括陳吉仲、衛福部次長王必勝、食藥署長吳...

為了造成社會紛擾道歉 陳吉仲：政策是正確 絕不戀棧

專案進口雞蛋爭議持續延燒，民進黨立法院黨團總召柯建銘今天邀農業部長陳吉仲向黨團幹部報告詳情。陳吉仲會後被問及是否曾請辭時...

影／進口蛋造成社會紛擾 陳吉仲道歉了

專案進口雞蛋爭議持續延燒，農業部長陳吉仲請辭獲得慰留，民進黨立法院黨團今天舉行行政立法協調會報，陳吉仲首度現身與會，…

畜產會如拒絕提供進口蛋流向 北市府已擬重罰三部曲

進口蛋流向引發民眾疑慮，各縣市政府也持續追查問題進口蛋流向，台北市長蔣萬安這兩天向中央畜產會下通牒，要求今天之前，提供蛋...

陳吉仲稱專案進口蛋正確 李貴敏：綠續執政人民難翻身

農業部長陳吉仲今快閃立法院，赴民進黨立法院黨團進行報告，面對媒體為超思雞蛋引起的爭議道歉，但堅持專案進口雞蛋正確。國民黨...

桃園4倉儲存610萬進口蛋 凌濤到場追問：有沒有包膜

桃園市衛生局追進口蛋流向，今天上午前往八德「好好物流」稽查蛋品封存情況。調查人員指出，好好物流目前有281萬顆進口蛋到期...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦