中央稱已給進口蛋流向 新北打臉：僅代工廠簡要資料

進口蛋爭議延燒，農業部昨指已行文給縣市政府轄內蛋品流向資訊。新北市衛生局食藥科長楊舒秦今指出，上午有收到農業部回文，但僅提供代工廠業者、數量等簡要資料，這些新北大多清查過一次，盼中央主動提供販售給蛋工廠數量及加工蛋品流向，以利稽查。

楊舒秦說，新北市有7家液蛋業者，9月15日稽查發現3家業者曾受畜產會委託，將進口蛋品加工製成冷凍殺菌液蛋，加工後成品又全數送回畜產會，但經比對也有加工廠向畜產會買進口蛋。換句話說，畜產會可委託代工廠製成液蛋或買給代工廠進口蛋，但中央給哪些加工廠代工、製造的液蛋銷售到哪，依舊不明。

楊舒秦指出，因中央還沒有給完整名單，今日稽查會就轄內蛋製品加工廠清查、中間販售通路或有使用液蛋高風險業者優先排查，比如使用量較大的餐飲、餐盒及烘焙業者，會去各通路查核標示是否符合標準，並往上游追溯。衛生局說，截至9月18日止已查核123家，如有查獲標示不實或違反食安法相關規定將依法處辦。

至於中央畜產會承租八里一處冷藏倉庫儲存約191萬顆進口蛋待報廢。楊舒秦指出，農業部會將逾期的蛋品堆肥再利用，但怕仍有流入食品鏈疑慮，由於畜產會在台北市，也會函請台北市盡速跟畜產會釐清後續待報廢蛋品處理期程，並再去倉儲區確認，是否按照期程執行。