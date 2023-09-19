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影／進口蛋造成社會紛擾 陳吉仲道歉了

攝影中心／ 記者邱德祥/台北即時報導
陳吉仲鞠躬道歉。記者邱德祥/攝影
陳吉仲鞠躬道歉。記者邱德祥/攝影

專案進口雞蛋爭議持續延燒，農業部陳吉仲請辭獲得慰留，民進黨立法院黨團今天舉行行政立法協調會報，陳吉仲首度現身與會，他表示過去三個星期以來，出現許多排山倒海而來的汙衊，這些抹黑都不是事實。

民進黨立法院黨團上午舉行行政立法協調會報，包括陳吉仲、衛福部次長王必勝、食藥署長吳秀梅等人皆受邀與會。陳吉仲受訪時表示，自己非常感謝民進黨團安排會議，讓他有機會向執政黨立委報告，包括專案進口雞蛋的政策跟議題，雖然這是一顆雞蛋的進口，但是充滿很多專業，所以要把過去外界的質疑，一併地講清楚。

陳吉仲表示自己絕不戀棧職位，並表示雞蛋專業進口政策是正確的，效益是高於成本的，但因為許多抹黑造謠造成對農部同仁的壓力、甚到造成整個社會的紛擾，他為此向大家道歉。

雞蛋 農業部 陳吉仲

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