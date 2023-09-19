查獲進口蛋混製液蛋產地標台灣 新北開罰送辦
新北市衛生局今天表示，經持續追查進口蛋流向，昨天查獲某液蛋加工廠曾購入巴西等國家進口蛋品，與國產蛋混合成液蛋，涉違法標產地「台灣」，衛生局依法開罰並移送偵辦。
衛生局發布新聞稿表示，經查「福商勝蛋品公司」液蛋加工廠，曾向中央畜產會購入自土耳其、巴西及美國等國進口蛋品共3批，6月到8月間與國產蛋混合加工製成未殺菌液蛋共2萬974公斤。
衛生局表示，福商勝公司涉嫌以產地為「台灣」食品標示，將液蛋出貨給北部縣市的食品業者。虛偽標示已涉及假冒，衛生局將以違反食安法處新台幣6萬元以上2億元以下之罰鍰。
衛生局表示，在未獲中央進口蛋品販售流向等更多資料之前，難以釐清是否有更多進口蛋品混用且虛偽標示情形，衛生局依業者涉刑法虛偽之標記及詐欺得利及違反食安法等罪嫌，主動移請法務部調查局新北市調查處進行後續偵辦。
衛生局強調，18日經由台北市政府衛生局取得中央畜產會提供資料，但僅有代工廠商名單，經比對與新北市自行稽查名單相符，中央畜產會依舊未提供重要的銷售流向及數量等資訊，衛生局將持續與台北市等縣市密切連繫，以掌握相關資訊進行查察。
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