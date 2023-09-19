陳吉仲赴民進黨團報告：排山倒海的汙衊 都非事實

專案進口雞蛋爭議持續延燒，農業部長陳吉仲請辭獲得慰留，民進黨立法院黨團今天舉行行政立法協調會報，陳吉仲首度現身與會，他表示過去三個星期以來，出現許多排山倒海而來的汙衊，這些抹黑都不是事實。

立法院新會期即將在9月22日開議，朝野黨團日前達成共識，當天邀請行政院長陳建仁提出「進口雞蛋相關事項」專案報告，前天卻突然傳出陳吉仲請辭，陳吉仲原訂昨天向民進黨立法院黨團幹部提出報告，不過消息提前遭到走漏，最後臨時取消會議。

民進黨立法院黨團上午舉行行政立法協調會報，包括陳吉仲、衛福部次長王必勝、食藥署長吳秀梅等人皆受邀與會。

陳吉仲受訪時表示，自己非常感謝民進黨團安排會議，讓他有機會向執政黨立委報告，包括專案進口雞蛋的政策跟議題，雖然這是一顆雞蛋的進口，但是充滿很多專業，所以要把過去外界的質疑，一併地講清楚。

有關國民黨昨天喊出「票投民進黨就是支持陳吉仲」，陳吉仲則反駁，有關雞蛋的專案進口，過去三個星期以來，出現許多排山倒海而來的汙衊，然而這些這些抹黑都不是事實，舉例來說，進口的雞蛋都有相關保存期限，農業部都有把相關規範告訴業者。

陳吉仲指出，例如指他跟超思是多年好友，這個就不實事實，超思負責人先生在30年前往生，當時他還在唸研究所。對於類似這種不實的東西，農業部當然要用專業釐清，自己也會捍衛雞蛋的專案進口，農業部就是為了讓消費者吃得到蛋，並且要用平價買到雞蛋。

陳吉仲強調，農業部也要照顧到農民，關稅、營業稅都沒有調降，這是讓消費者、農民都受惠最好的政策，但是最辛苦的就是農業部，還有畜產會要負責執行，「否則我們只要讓它調整相關不同做法，答案就會不同。」