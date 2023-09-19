新聞幕後／口頭負責 心有辭意 陳吉仲沒遞辭呈

九月十七日下午，有媒體「獨家報導」農業部長陳吉仲請辭獲准，記者急忙向行政院詢問消息是否屬實，皆得不到明確答案；輿論鬧哄哄近四小時，直到行政院當晚九點多發出澄清稿，指並無媒體所謂「請辭獲准」一事，眾人才確定陳吉仲保住了烏紗帽。各界都在問，真相是如何？誰在放消息？

據傳，陳吉仲請辭農業部長的消息於十六日晚間已在綠營傳開，但誰也不知道是不是真的；當有媒體「獨家」報導陳請辭獲准後，陳吉仲的手機關機，連他的好友都打不通，整個人神隱，讓這項突如其來的人事消息顯得撲朔迷離。

在媒體查證陳吉仲請辭消息之際，行政院前院長蘇貞昌十七日晚間先發難，在受訪時直指陳吉仲「還沒有提出辭職書」，蔡英文總統也沒有要他辭職，就有人急著放話、操作，這非常惡劣。蘇貞昌說陳沒有提出「辭職書」，但到底有沒有請辭？外界仍有疑問。

行政院澄清稿隨後指出，陳吉仲曾以口頭向行政院長陳建仁表達對社會大眾及行政團隊的歉意，並主動表示願負起自己的責任。但這段敘述是否就等於「口頭請辭」，媒體間仍有不同解讀。也有綠營人士指出，陳吉仲有過遞出辭呈的心情，但最後並沒有把辭職書遞出去。

另有綠營人士私下表示，陳吉仲「請辭獲准」的報導，很明顯是有人故意放話；因為，雞蛋的問題現在正在大攻防，陳吉仲不可能現在辭職。該人士並評估，缺蛋問題已經解決，民眾對政府的怨懟沒有那麼高，情勢未必對執政黨不利，非陳吉仲辭職時機；放話的矛頭，則指向民進黨內新潮流系，被認為是新系希望進口蛋風波盡快滅火止血，以免波及選情。

另外，民進黨總統參選人賴清德知不知情？有親賴人士急忙撇清，表明賴確然不知，尤其身為副總統也不好干涉，近來進口蛋爭議全權交由府院處理，沒有涉入。但也有人認為，賴目前還是民進黨主席，「完全不知情」的說法未必能取信各界。

進口蛋爭議將如何落幕？綠營人士認為，將在立院戰場解決。