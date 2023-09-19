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藍：票投綠 就是支持陳吉仲

聯合報／ 記者鄭媁張睿廷／台北報導
立法院國民黨團昨舉行「進口雞蛋效期隨便填？ 全民食安誰來顧？」記者會，立法委員洪孟楷（右）表示近來進口蛋引發爭議，而農業部長陳吉仲卻神隱。記者葉信菉／攝影
立法院國民黨團昨舉行「進口雞蛋效期隨便填？ 全民食安誰來顧？」記者會，立法委員洪孟楷（右）表示近來進口蛋引發爭議，而農業部長陳吉仲卻神隱。記者葉信菉／攝影

進口蛋爭議延燒，農業部陳吉仲請辭未獲准。國民黨昨天舉行記者會批評，陳吉仲讓超思爽賺三千八百萬元，卻讓全民慘賠四點三億元，將發起全國串連張貼「票投民進黨就是支持陳吉仲」布條，全民共同護食安，表達拒絕吃爛蛋訴求。

國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室昨也批陳吉仲是「低估損失、低報過剩，低級態度」的三低部長；民進黨英系「小英男孩」陳吉仲，對上新潮流民進黨總統參選人賴清德的派系鬥爭，已嚴重影響國家食安問題，請賴清德別當「閃神」，勇於出來面對。

桃園市議員凌濤指出，陳吉仲傳出請辭後，前閣揆蘇貞昌就說這是有心人釋放的消息，身為小英男孩及整個蔡蘇體制下，蘇貞昌要力保陳吉仲「負『仲』前行」，正在選舉的賴清德所屬新潮流卻希望「趨『吉』避凶」，他呼籲農業部趕快公布這批進口液蛋流向，讓地方政府能確實稽查。

國民黨立委參選人李彥秀指出，蔡英文總統神隱，沒一句道歉，賴清德從「賴神」變「閃神」，行政院長陳建仁一句話都不說，陳吉仲根本不是部長，「是廠商代表、巴西的農業部長」；蔡英文應該要到立法院針對食安、國安、經濟提出國情報告。

【記者賴香珊／南投報導】南投縣長許淑華昨表示，拿高額預算補貼進口雞蛋，又花大錢銷毀，用的全是人民納稅錢，令民眾無法信服，如此重大的政策出包，陳吉仲至今仍拒絕道歉，陳應把進口蛋爭議、花大錢銷毀等質疑說清楚，「為何在一個蛋、一個民生問題能衍生如此久風波，這個部長有無能耐擔任職務，值得大眾關注。」

【記者徐白櫻／台東報導】民眾黨總統參選人柯文哲昨在台東針對進口蛋危機有感而發。他說，農業部長陳吉仲獲慰留，對民眾黨選情非常有利，但對全國人民非常不利，「所以我還是勸他自己下來」。

他說，八千萬顆流向不明的蛋會造成台灣市場大亂，原本每天早上吃荷包蛋是件快樂的事，現在看見蛋會想「會不會是巴西蛋」而遲疑兩秒，到便利商店買滷蛋（茶葉蛋）也會想是不是過期蛋，政府感覺沒辦法交代，這是在「衝啥」，搞到全國看見蛋都要恐慌。

雞蛋 農業部 陳吉仲 賴清德 蔡英文 食安 蘇貞昌 李彥秀 許淑華 柯文哲

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