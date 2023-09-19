農業部再改口 「巴西蛋沒塗蠟 全程冷鏈運輸」

農業部長陳吉仲深陷「被請辭」風波，昨原訂赴立法院民進黨團進行「專案進口雞蛋流向」報告，但最終未露面。根據外流的農業部簡報，巴西進口蛋「沒有塗蠟」，是全程冷鏈運輸，農業部還強調銷毀逾期蛋是「循環再利用」。學者認為，進口蛋關鍵在退冰，將逾期蛋統統作為堆肥為最下策，也浪費人民納稅錢。

近日陸續發生蛋商錯標保存期限、未殺菌進口液蛋產地標示「台灣」、進口蛋散裝流入市場，嚴重衝擊民眾對蛋品的信心，農業部因此擬定廿題問答提供給立委參考。簡報指出，全球受禽流感衝擊而缺蛋、搶蛋，農業部採限時限地原則，專案開放十二個國家進口蛋。

巴西蛋部分，冷鏈運輸至台灣的溫度為攝氏○至五度，之後需經邊境檢驗、運送至畜產會倉儲，再至洗選場洗選後送至賣場，也提及「沒有塗蠟」。報告指出，出口國來源場是依據雞蛋包裝運輸冷鏈等條件訂定有效日期，且都會記錄每批進口蛋的輸入許可文件，巴西蛋保存期限有九十、一一○及一二○天。

農業部畜牧司副司長李宜謙曾以「手機包膜」解釋巴西蛋遠渡來台需在蛋殼上噴類似食用蠟延長保存期限，農業部昨卻改口稱噴礦物油，農業部次長陳駿季說，不同來源場雞蛋會以不同方式、不同材質將雞蛋外殼包覆一層膜，材料種類包含蠟、礦物油、食用油；這批巴西蛋採「噴膜」方式，材質為礦物油、食用油，但「不需要太糾結這個問題」，保存期限的關鍵在於好的冷鏈運輸。

東海大學畜產與生物科技學系教授陳盈豪表示，噴膜跟塗蠟原理一樣，都是為了防止雞蛋內部的水份蒸散以及微生物入侵導致變質，低溫冷藏來台的雞蛋於海關等待檢驗期間就可能退冰，因邊境並無可儲存大量雞蛋的冷鏈系統，「臭蛋關鍵根本不在洗選前的退冰，而是海關檢驗快慢及退冰情況。」

冷鏈變常溫 影響進口蛋保存 製表／生活文教中心

農業粉專「Linbay好油」版主林裕紘則說，不管是塗蠟還是噴油，雖可讓雞蛋延長保存期限，但因活性會一直下降，因此品質也會變差。

農業部日前說，逾期雞蛋水分多，難至焚化爐焚燒，將以堆肥處理；進口蛋平均每顆五元，推估堆肥雞蛋價值約二億元。這份簡報指出，並無花二億元銷毀蛋，而是「循環再利用」。不過，陳盈豪認為，逾期雞蛋不見得全是臭蛋，仍可挑次級品作為飼料，如高溫烹煮作為豬飼料，剩下的臭蛋再做堆肥，才是有效循環再利用。